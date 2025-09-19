Cote d'Ivoire: Planification et développement - Un manuel pour renforcer les études prospectives sectorielles

18 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

La Côte d'Ivoire franchit une nouvelle étape dans le renforcement de sa culture de planification stratégique. Le Bureau National de la Prospective et de la Veille Stratégique (BNPVS) a présenté, ce jeudi 18 septembre 2025 à Abidjan, un manuel de procédures destiné à guider la réalisation des études prospectives sectorielles.

Ce document méthodologique, fruit d'un travail collaboratif, vise à doter les administrations publiques, les décideurs et les partenaires techniques d'un outil pratique pour anticiper les évolutions futures, identifier les ruptures possibles et bâtir des politiques publiques durables et résilientes. Représentant le ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, le conseiller technique Zébié Clovis a exhorté les directeurs de la Prospective et de la Planification à « s'approprier pleinement le manuel et à le mettre en pratique dans leurs départements respectifs ». Selon lui, cet outil constitue « une avancée majeure pour moderniser l'action publique et renforcer la capacité d'anticipation de l'État ».

Il a appelé à la mise en place d'un mécanisme d'encadrement des études prospectives sectorielles, afin de les arrimer aux documents stratégiques nationaux. « La prospérité de demain se construit dès aujourd'hui. En nous dotant de ce manuel, nous faisons un pas important vers un pilotage stratégique éclairé de notre développement », a-t-il insisté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, Coffi Dongo Adjémien, secrétaire général du BNPVS, a souligné que le manuel est « le fruit d'une expertise nationale et d'une concertation institutionnelle, associant rigueur et méthode ». Il a rappelé que la Côte d'Ivoire s'est dotée depuis 1973 d'une tradition en matière d'études prospectives, avec des visions stratégiques successives telles que Côte d'Ivoire 2000, Côte d'Ivoire 2010, Côte d'Ivoire 2025, puis Côte d'Ivoire 2040, adopté en Conseil des ministres en 2015. Créé en 2014, le BNPVS entend désormais élargir cette expérience à la dimension sectorielle, afin de donner aux différents ministères des outils de projection et d'anticipation adaptés à leurs domaines spécifiques. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'ancrer durablement la prospective au coeur de l'action publique. Elle devrait permettre de renforcer la cohérence entre la vision nationale et les stratégies sectorielles, tout en anticipant les grands défis socio-économiques et environnementaux des prochaines décennies.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.