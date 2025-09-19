Cote d'Ivoire: Masterclass de l'Anp Academy - Danielle Seri de Fraternité Matin sacrée major de promotion

18 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Marina Zegbehi

Après 3 mois de formation, la Master Class de spécialité politique et grands genres journalistiques session 2025 a connu son apothéose le 17 septembre. La cérémonie de remise des attestations de fin de formation, organisée à la Maison de la presse, au Plateau, a constitué le dernier acte de ce programme de renforcement des capacités initié par l'Autorité nationale de la presse (Anp).

Ce sont au total 42 journalistes issus de diverses rédactions qui ont reçu leurs parchemins. Le quotidien pro gouvernemental, Fraternité Matin, s'est illustré grâce à Danielle Séri, major de la promotion des grands genres journalistiques.

Dans le module spécialité journalisme politique, le titre de major est revenu à Patrick Krou, rédacteur en chef d'Infodirecte.net.

La lauréate a salué la portée de cette initiative qu'elle considère comme une étape et non une finalité. « Cette Master Class n'est pas une fin, mais un départ. Nous repartons plus conscients de nos responsabilités et déterminés à exercer notre métier avec rigueur, professionnalisme et amour de l'excellence », a affirmé Danielle Seri.

Samba Koné, président de l'Anp, a adressé ses félicitations aux journalistes pour leur assiduité et leur discipline. Selon lui, cette formation est « l'aube d'une nouvelle

étape » dans leur carrière.

« Pour avoir été outillés, vous êtes dorénavant à même de mieux apprécier le rôle qui est le vôtre dans une société comme la nôtre et surtout la responsabilité sociale qui vous incombe », a-t-il déclaré.

Le parrain de la cérémonie, l'ambassadeur Claude Sahy Soumahoro, a souligné l'importance des distinctions dans le parcours professionnel. « La société dans laquelle nous vivons repose sur le principe de l'initiation. C'est ainsi que les choses se construisent. Il n'existe pas d'excellence sans référence. Lorsque l'on aspire à l'excellence, il faut savoir regarder un modèle, une référence et s'en inspirer », a-t-il indiqué.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, qui a réaffirmé le soutien de l'État aux initiatives de formation de l'Anp. Plusieurs autorités et des personnalités du monde des médias ont pris part à cette cérémonie.

