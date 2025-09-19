Ile Maurice: Me Raouf Gulbul dément toute illégalité

Depuis hier, des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux et dans certains médias, insinuant que l'homme de loi, Me Raouf Gulbul, aurait perçu un virement bancaire de Rs 600 000, le 5 septembre, en lien avec l'arrestation de Fardeen Emrith et le transfert d'argent du compte du fils d'Ashik Jagai. Ces informations, relayées notamment par un post Facebook d'un quotidien local, sont fausses et dénuées de tout fondement, affirme son confrère, le Senior Counsel, Me Antoine Domingue, également son représentant légal.

Raouf Gulbul a pris connaissance de ces accusations dès les premières heures d'hier. Vers 7 heures du matin, il a rencontré Me Domingue pour dénoncer la propagation de ces fausses nouvelles et clarifier la réalité des transactions.

Contrairement à ce qui a été avancé, il n'a été officiellement embauché qu'à partir du 11 septembre, date à laquelle une letter of engagement a été signée. Avant cette date, aucun lien contractuel ou financier n'existait avec les parties concernées.

Le seul paiement reçu dans le cadre de ce mandat s'élève à Rs 115 000. Cette somme a été réglée par chèque bancaire et correspond uniquement à la préparation et la présentation d'une motion de remise en liberté (bail motion). Aucun autre montant n'a été versé et aucun virement de Rs 600 000 ne figure sur ses comptes.

Confirmation de la FCC

Afin de lever toute ambiguïté, des démarches immédiates ont été entreprises auprès de la Financial Crimes Commission (FCC). En présence de Me Gulbul, les responsables de l'Investigating Unit, Robert Seeruttun et l'officier Naiken, ont confirmé qu'aucune transaction suspecte ne concernait l'avocat. Ces affirmations ont ensuite été validées par l'Acting Director General de la FCC, Sanjay Dawoodarry, qui a lui aussi démenti la rumeur. Selon Me Domingue, l'ensemble de ces échanges a été enregistré et documenté, ce qui écarte définitivement l'hypothèse d'un virement illicite.