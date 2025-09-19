Soudan: Guerre au pays - Des réseaux de bénévoles récompensés d'un prix international pour les droits de l'Homme

Le prix Rafto des droits de l'Homme de l'année 2025 a été attribué ce 17 septembre 2025 aux réseaux de bénévoles soudanais. Également appelés Cellules d'intervention d'urgence, ces réseaux s'activent, parfois au risque de leur vie, depuis le début de la guerre au Soudan en avril 2023. Cela pour acheminer l'aide à la population qui fait face à la violence et à la famine.

Basée à Bergen, à l'ouest de la Norvège, la Fondation Rafto a choisi de récompenser les Cellules d'intervention d'urgence soudanaises pour « les actions courageuses qui y sont menées, afin de préserver le plus fondamental des droits humains : le droit à la vie ».

Au cours de la guerre du Soudan, ces jeunes volontaires ont mis en place, dès les premiers jours des combats, des services de base pour gérer des cuisines communautaires, distribuer des colis alimentaires, organiser des évacuations et fournir assistance médicale à des personnes isolées. Ils informaient également les médias, souvent via les réseaux sociaux - en l'absence de communication avec le Soudan - de la situation sécuritaire et surtout humanitaire dans les zones où ils s'activent.

Ils jouent, tout comme le réseau des médecins soudanais, un rôle crucial dans la documentation des exactions. Ces réseaux de bénévoles sont, en quelque sorte, les héritiers des comités de résistance qui ont participé à la Révolution qui a mis fin au règne de l'ancien président Omar el-Béchir, en 2019.

Ils « maintiennent la dignité humaine, là où règnent misère et désespoir »

Ces Cellules regroupent des milliers de bénévoles qui « sauvent des vies et maintiennent la dignité humaine, là où règnent misère et désespoir, a souligné la présidente du comité du prix Rafto. Leurs initiatives innovantes d'entraide à travers la participation citoyenne contribuent au développement de la société civile et sont essentielles à la construction d'un meilleur avenir pour le Soudan », a-t-elle ajouté.

«Le prix Rafto 2025 est décerné aux Cellules d'intervention d'urgence du Soudan (ERR) pour leur travail courageux visant à préserver le droit humain le plus fondamental : le droit à la vie.»

Accepter Gérer mes choix La situation au Soudan a été qualifiée par l'ONU de « pire crise humanitaire au monde ». En plus de la famine déclarée dans plusieurs zones du pays, les épidémies et surtout le choléra frappent sévèrement le Soudan, l'un des États les plus pauvres au monde.

Selon la Fondation Rafto, plus de 100 volontaires ont été tués depuis le début du conflit.

Créée en 1986, la Fondation Rafto et son prix doté de 20 000 dollars (17 000 euros) portent le nom de l'historien et militant des droits humains norvégien, Thorolf Rafto, mort cette année-là. Quatre de ses anciens lauréats - la Birmane Aung San Suu Kyi, le Timorais José Ramos-Horta, le Sud-Coréen Kim Dae-Jung et l'Iranienne Shirin Ebadi - ont ensuite remporté le prix Nobel de la paix.