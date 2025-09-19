Cote d'Ivoire: Cepici - Son premier bureau extérieur ouvert à Bouaké

« Ça y est ! » Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici) dispose désormais de son premier bureau extérieur. La ville de Bouaké a eu le privilège d'accueillir cette première antenne régionale, inaugurée le mercredi 17 septembre 2025.

L'annonce a été faite par Carole Eva Versteeg, directrice générale adjointe du centre ce jeudi 18 septembre 2025, lors de son intervention à la première journée du forum « Invest in Vallée du Bandama », organisé à Bouaké sur le thème : « Investir dans le district autonome de la Vallée du Bandama ».

« L'ouverture de ce bureau est une manière pour nous de privilégier la proximité. Nous allons vers les entrepreneurs. Nous voulons que, partout en Côte d'Ivoire, les entrepreneurs puissent avoir le Cepici à portée de main. Aujourd'hui, c'est Bouaké ; très bientôt, nous allons étendre nos activités à d'autres régions », a-t-elle indiqué.

Elle a ensuite rappelé que le Cepici a pour mission d'accompagner le secteur privé et de soutenir les entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets. Elle est également revenue sur les rôles et missions du centre, ainsi que sur les opportunités d'investissement dans le district autonome de la Vallée du Bandama.

À cet effet, elle a mis en avant l'important potentiel économique de la région, qui se décline dans de nombreux secteurs : agro-industrie, mines, transport, entreposage, sans oublier le développement du tourisme et de l'artisanat qui, selon elle, reste d'ailleurs l'un des piliers dans la région du Bandama.