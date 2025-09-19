Cote d'Ivoire: Journée nationale du partenariat 2025 - Les travaux préparatoires de la 7e édition officiellement lancée

Soumahoro Deli, conseiller technique représentant le ministre des Finances et du Budget, a procédé le 17 septembre 2025 au Noom Hôtel à Abidjan-Plateau, au lancement officiel de la 7ème édition de la Journée nationale du partenariat (Jnp-2025) entre l'État et le secteur privé, qui se tiendra le lundi 6 octobre 2025 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

C'était lors d'une réunion des membres du Réseau des points focaux (Rpf) du Secrétariat exécutif du Comité de concertation État-secteur privé (Se-Ccesp) et des principaux acteurs institutionnels du dialogue public-privé. Le thème de la présente édition est : « Dynamique du Dialogue Public-Privé : Capitalisation des acquis et perspectives ».

Soumahoro Deli a rappelé que, depuis 2012, dans sa volonté d'améliorer son système d'économie de marché, l'État a choisi de placer le secteur privé au coeur de sa politique de croissance et de création d'emplois. La Jnp - instituée depuis 2015 - est donc la tribune par excellence pour dresser le bilan et définir les perspectives du partenariat entre l'État et le Secteur privé, en vue de renforcer le dynamisme de l'activité économique, selon lui. « Les progrès accomplis au cours de ces dernières années ont été rendus possibles grâce au partenariat stratégique entre les pouvoirs publics et le Secteur privé », a-t-il souligné.

Le représentant du ministre des Finances et du Budget a précisé que le thème illustre la volonté commune des acteurs de porter un regard critique et constructif sur le dialogue public-privé. Il a, par ailleurs, exprimé sa gratitude au Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Dr Robert Beugré Mambé, par ailleurs président du Conseil de concertation (Cc), pour avoir accordé son Haut Patronage à la Jnp 2025.

La tribune de présentation du bilan du dialogue public-privé par excellence

Pour sa part, Mariam Fadiga Fofana, secrétaire exécutif du Ccesp, a indiqué que ce lancement traduit la volonté de son institution de poursuivre ses efforts pour consolider la collaboration entre l'État et le secteur privé. Mariam Fadiga Fofana a également rappelé que cet événement biennal constitue un jalon essentiel d'une dynamique durable au service du renforcement du dialogue public-privé en Côte d'Ivoire. Elle a donc appelé à la mobilisation de tous les acteurs du dialogue public privé, afin bâtir les fondements d'une économie davantage prospère, performante et solidaire. Ce, avant de remercier les tutelles administratives, les présidents d'organisations patronales et consulaires, ainsi que les partenaires techniques et financiers, dont la Banque africaine de développement (Bad) et la Commission de l'Uemoa.

Quant à Ismaël Fanny, directeur des commissions et du plaidoyer de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci), intervenant pour le compte du patronat, il a soutenu que la JNP s'est imposée comme un cadre privilégié de dialogue, d'écoute mutuelle et de co-construction de solutions. « Elle traduit la volonté commune de l'État et du secteur privé de marcher ensemble, dans une logique de partenariat, afin de bâtir une économie plus compétitive, plus résiliente et plus inclusive », a-t-il déclaré. Cela, tout en relevant la nécessité d'une synergie renforcée et d'une mise en oeuvre plus rapide des réformes. « La Cgeci demeurera fidèle à son engagement aux côtés de l'État et des partenaires au développement pour bâtir une économie ivoirienne plus forte et plus inclusive au service de la prospérité partagée », a-t-il promis.

Une communication de Pr Assi Kimou José Carlos de la Cellule d'analyse des politiques économiques du Cires (Capec), a porté sur l'étude en cours sur le point des réformes en faveur du secteur privé, les acquis et les défis du dialogue public privé ainsi que les perspectives. Il a profité de l'occasion pour lancer un appel à la mobilisation des acteurs du dialogue public-privé en faveur de la collecte de données et d'information en vue de finaliser l'étude.

De son côté, Charles Zoko Sébé, président du Comité scientifique, a présenté les grandes lignes de cette 7e édition qui sera meublée notamment d'une conférence inaugurale avec le Premier ministre, de la remise des différents Prix, d'un panel principal, d'ateliers thématiques et de Side Events. Un mini-panel introductif a également porté sur « Les dynamiques du développement local en Côte d'Ivoire à travers les acquis, défis et perspectives », avec la participation de la direction générale de la décentralisation et du développement local (Dgddl), de l'Assemblée des Régions et Districts de Côte d'Ivoire (Ardci) et de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire (Uvicoci).