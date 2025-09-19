Cote d'Ivoire: Drogue - Un champ de cannabis découvert à Bouaké

18 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Une information anonyme a permis aux forces de l'ordre de réaliser une importante saisie dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 septembre 2025, à Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire.

Il s'agissait d'un champ de cannabis découvert dans la localité de Kounahiri, précisément dans le village de Kouatta, situé à environ 90 kilomètres de Bouaké.

Après vérification, les agents de l'antenne régionale de la Direction de la police des stupéfiants et des drogues ont procédé à la destruction de 6 487 plants de cannabis. Ils ont également interpellé M. Z.K., 44 ans, cultivateur et propriétaire du champ. La valeur marchande des plants détruits est estimée à 6 337 500 Fcfa.

Il convient de noter que cette intervention s'inscrivait dans le cadre de l'opération « Vacances sécurisées 10 ».

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.