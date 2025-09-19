Cote d'Ivoire: Drogue - Un champ de cannabis découvert à Bouaké

Une information anonyme a permis aux forces de l'ordre de réaliser une importante saisie dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 septembre 2025, à Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire.

Il s'agissait d'un champ de cannabis découvert dans la localité de Kounahiri, précisément dans le village de Kouatta, situé à environ 90 kilomètres de Bouaké.

Après vérification, les agents de l'antenne régionale de la Direction de la police des stupéfiants et des drogues ont procédé à la destruction de 6 487 plants de cannabis. Ils ont également interpellé M. Z.K., 44 ans, cultivateur et propriétaire du champ. La valeur marchande des plants détruits est estimée à 6 337 500 Fcfa.

Il convient de noter que cette intervention s'inscrivait dans le cadre de l'opération « Vacances sécurisées 10 ».