Cote d'Ivoire: Adjamé - En prison pour 2 pièces de pagne

18 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

K.N. a comparu devant le tribunal d'Abidjan-Plateau le 1er septembre 2025. Accusé de vol portant sur des pagnes, cet homme de 31 ans n'a pas nié les faits, mais a tenté de se justifier.

Selon ses propos, il avait voulu soustraire frauduleusement deux pièces de pagne dans le magasin où il travaille. Malheureusement pour lui, un gros lot de pagnes s'est renversé sur lui, ce qui a conduit à son interpellation.

Comme pour se donner bonne conscience, K.N. a expliqué qu'il traversait une situation financière difficile. « J'ai voulu voler pour subvenir à mes besoins », a-t-il déclaré.

Le tribunal l'a condamné à une amende de 300 000 Fcfa, à cinq ans de privation de droits, trois ans d'interdiction de paraître et un mois de prison ferme.

