Cote d'Ivoire: Daloa - L'EPP Séria se renforce pour lutter contre la surcharge des classes

La Fondation International Cocoa Initiative (ICI) a remis officiellement mardi 16 septembre 2025, les clés de nouvelles infrastructures scolaires, destinées à améliorer les conditions d'apprentissage et à réduire la surcharge des classes.

En neuf mois, ce sont deux bâtiments de trois classes chacun qui ont été construits, accompagnés d'un bureau pour le directeur, d'une cantine scolaire, de trois blocs de latrines et d'un château d'eau alimenté par énergie solaire.

Ces réalisations offrent un environnement plus sécurisé, moderne et adapté aux besoins des 388 écoliers de l'établissement, s'est félicité le chef du village, Guillaume Gnoléba. Le chef coutumier a donc exprimé sa reconnaissance : « Séria sort aujourd'hui de sa léthargie. Lorsque ces bâtiments n'existaient pas, le centre d'examen était transféré à Bolia, faute de classes suffisantes. Grâce à cette réalisation, le centre reviendra et nous pourrons accueillir beaucoup plus d'élèves. C'est un nouveau départ pour l'école de Séria ».

Pour l'Inspection de l'enseignement primaire et préscolaire (Iepp) de Daloa Sud, ces infrastructures marquent un véritable tournant. Au dire de Kouakou Thomas, conseiller à l'extra-scolaire, « C'est un ouf de soulagement. Les classes étaient surchargées, ce qui nuisait aux résultats scolaires. Avec l'appui d'ICI, l'accès à l'éducation sera désormais renforcé ».

Au nom de la Fondation ICI, Lohoues Jose-Maxime, responsable régional de Daloa, a rappelé la vision de l'institution. « Ces travaux s'inscrivent dans notre mission : créer un environnement protecteur et propice à l'éducation des enfants. À ICI, nous disons 'les enfants d'abord. Lutter contre le travail des enfants passe par l'investissement dans l'éducation et l'amélioration des conditions de vie des communautés productrices de cacao », a-t-il soutenu.