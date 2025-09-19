Cote d'Ivoire: Forum 'Invest in Vallée du Bandama'/Jean-Claude Kouassi - 'Venez investir dans notre jeune district pavé de richesses et d'or'

« Conscient de ses forces et de ses richesses, le district autonome de la Vallée du Bandama regarde l'avenir avec confiance. Chaque secteur y progresse, animé par une ambition forte et partagée. Faire du district autonome de la Vallée du Bandama, un territoire moteur où l'investissement se transforme en prospérité au bénéfice de l'investisseur et au service de la Côte d'Ivoire. C'est l'optique dans laquelle s'inscrit le présent forum », a déclaré le ministre-gouverneur du district de la Vallée de Bandama, Jean-Claude Kouassi, à l'ouverture officielle du forum des affaires « Invest in Vallée du Bandama ». C'était le jeudi 18 septembre 2025, à la préfecture de Bouaké.

Devant un parterre de personnalités et d'investisseurs de haut rang, dont le Premier ministre Beugré Mambé, le ministre-gouverneur a indiqué à ses hôtes qu'ils sont présents au forum pour découvrir, échanger et investir dans un environnement et un cadre prometteur pour leurs projets, entreprises et pour la Côte d'Ivoire.

« Venez investir dans notre jeune district, un district pavé de richesses et d'or ! », a-t-il appelé pour inviter les uns et les autres à investir dans ce district qui regorge de potentialités. Et de citer treize raisons qui peuvent inciter à l'investissement. « Le district représentant 9 % du territoire ivoirien, nous disposons donc d'espaces suffisants pour l'installation de vos entreprises », a-t-il soutenu. Avant d'expliquer que le positionnement géostratégique d'exception qui abrite le Barycentre de la Côte d'Ivoire, le district est un grand carrefour, tant au niveau national que dans la sous-région ouest-africaine. Une diversité socio-culturelle animée par des Baoulé, Tagbana, Djimini et des Malinké (Djamala et Mangoro compris).

Pour lui, ce fort brassage a appris aux populations du district de vivre en harmonie et en bonne intelligence avec tous. La Vallée du Bandama, selon lui, est un marché ouvert et en forte croissance de plus de 2 millions d'habitants, servi par une main d'oeuvre abondante et de mieux en mieux formée. C'est un patrimoine naturel, touristique, artisanal, culturel, cultuel et humain d'exception.

« Notre district est un potentiel agricole et agro-industriel exceptionnel avec des possibilités réelles de croissance. Des ressources animales et halieutique en pleine expansion ; un sous-sol riche en ressources minières et de carrière ; une main d'oeuvre abondante, dynamique et qualifiée ; un hub sanitaire régional prometteur ; un environnement fiscal particulièrement favorable à l'investissement », a ajouté le ministre-gouverneur.

Des projets à soumettre aux investisseurs

Le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi a informé qu'il a été élaboré un catalogue de projets à soumettre aux investisseurs privés, tant nationaux que régionaux et internationaux, ainsi qu'aux partenaires économiques et financiers.

Il a cité, entre autres, le Projet d'aménagement et de développement du Barycentre de la Côte d'Ivoire (Padbci) ; le projet de réalisation d'un complexe hôtelier multifonctionnel avec une salle de spectacles de 3 000 places dédiée aux grandes rencontres nationales, régionales et internationales ; le projet de construction d'une plateforme de transport, de stockage, de transit et de transbordement de marchandises dans le district autonome de la Vallée du Bandama ; le projet de construction d'aires de stationnement et de repos dans le district autonome de la Vallée du Bandama.

« Nous disposons de projets de création de comptoirs d'achat d'or de proximité, de création de mines vertes, de valorisation et de gestion durable des résidus miniers aurifères, de valorisation écologique des déchets miniers par leur recyclage et leur réutilisation ; le projet d'exploitation de substances et de matériaux de carrière (granite, sable alluvionnaire, pouzzolane) », a-t-il ajouté.

Pour ce qui concerne le volet alimentaire, le ministre-gouverneur a fait cas de projets d'installation de producteurs de semenceaux d'igname de variété performante, de multiplicateurs de boutures de manioc à haut rendement, d'une unité de valorisation de la pomme de cajou en jus, alcool alimentaire et aliments de bétail, d'une unité de transformation de tomate en pâte. Ainsi que des projets de production de semences de riz et de maïs de qualité et de prestation de services mécanisés aux producteurs, de plantation intégrée d'igname couplée à la mise en place d'unités de production de sous-produits d'igname, dont la farine déshydratée. Des projets de construction de ferme de volaille, le projet de création d'une zone franche de textile artisanal (filature, couleur, ...). Pour y arriver, il faut des citoyens, des gestionnaires de la paix.

Le Premier ministre Beugré Mambé, dans son intervention d'ouverture du forum, a salué le climat de paix en Côte d'Ivoire qu'il demande de maintenir. « Le Président Alassane Ouattara veut une Côte d'Ivoire en paix, une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire qui cultive la paix. Il veut faire des citoyens, des gestionnaires de la paix. Parce que sans la paix, il ne peut y avoir de développement. C'est une phrase banale, mais qui a tout son sens », a déclaré le Premier ministre. Qui a invité le public à imaginer un forum au moment où le pays était en difficulté.

« La paix est le préalable à toute expansion économique, sociale, culturelle et environnementale. C'est pourquoi mes chers producteurs de Bouaké, Bouaké est devenue la ville de la paix. Cela est d'autant plus vrai que vous nous avez offert la possibilité de vivre la paix lors d'un match mémorable Côte d'Ivoire-Mali », a-t-il exposé. Et d'indiquer que ce forum est le bienvenu. « Cela démontre que la finalité est la volonté commune de montrer à la Côte d'Ivoire que nous sommes un. Voici notre chance », s'est félicité Beugré Mambé.

"Qu'au terme de ces 2 jours, des investisseurs se mobilisent pour le développement de la région"

Le ministre des Transports, Amadou Koné, maire de la commune de Bouaké, dans son discours, a émis le voeu qu'au terme du forum, des investisseurs se mobilisent pour le développement de la région. Il n'a pas manqué de féliciter le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi pour cette initiative. Qui, selon lui, cadre avec la vision du Chef de l'Etat, Alassane Ouattara. Celle de faire des communes, des villes et des région des localités développées pour le bonheur des populations.

Il a toutefois exprimé sa gratitude au Chef de l'Etat pour l'ensemble de ses oeuvres dans la région de Bouaké qui est en paix pour accueillir des investisseurs.

Faut-il le rappeler, le forum « Invest in Vallée du Bandama » ouvert ce 18 septembre 2025, à Bouaké, prend fin le 19 septembre, sur le thème : « Investir dans le district autonome de la Vallée du Bandama ». Il a pour objectif principal de promouvoir les opportunités d'investissement dans les secteurs prioritaires pour dynamiser le développement économique, social et culturel du district.