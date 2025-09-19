Burkina Faso: Foire internationale d'exposition et de promotion médicales - La IIe édition du 9 au 11 octobre prochain

Le comité d'organisation de la Foire internationale d'exposition et de promotion médicales et paramédicales de Ouagadougou (FIEPEMPO) a animé une conférence de presse, le mercredi 17 septembre 2025, à Ouagadougou pour annoncer la IIe édition de la foire.

Après une première édition réussie, le comité d'organisation de la Foire internationale d'exposition et de promotion médicales et paramédicales de Ouagadougou (FIEPEMPO) a décidé de rebeloter. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse, mercredi 17 septembre 2025, à Ouagadougou. Selon le président du comité d'organisation, Barthélemy Zoma, la deuxième édition se tiendra, du 9 au 11 octobre prochain, sur le thème : « Renforcement de la résilience du système de santé au Burkina Faso : Quel plateau technique pour des soins de qualité ».

A l'entendre, la FIEPEMPO est un cadre dédié aux entreprises médicales et paramédicales en vue de la promotion et vulgarisation de leurs produits et services. Cette édition, a-t-il noté, va s'articuler autour de trois activités principales. Il a cité notamment des expositions avec la participation de plus de 100 exposants du Burkina et de la sous-région. Elles vont constituer selon lui une occasion de réseautage entre professionnels de santé. En plus des expositions, a indiqué M. Zoma, des conférences scientifiques seront à l'ordre du jour de cette édition.

« Ce sont des cadres d'informations et d'échanges sur des sujets pertinents et variés dont le thème central de la foire », a-t-il fait savoir. En sus, a poursuivi le président du comité d'organisation, une soirée gala dénommée « La Nuit de récompenses des acteurs de la santé », va clore les activités. Il s'agira, a-t-il indiqué, d'une cérémonie de récompenses et de distinction des personnes morales et physiques qui contribuent par leurs actions à l'accès à des soins de qualité. Rappelant qu'en 2024 la FIEPEMPO a enregistré plus de 5000 participants et une soixantaine d'exposants, M. Zoma a souligné que le double est attendu cette année.

Il a par ailleurs confié que trois pays invités d'honneur que sont le Niger, le Sénégal et la Tunisie sont annoncés cette année. Il a invité l'ensemble des acteurs de la santé en général et ceux de la médecine moderne et traditionnelle en particulier à prendre part à cet évènement. Quelles sont les innovations majeures de cette édition ? ont voulu savoir les journalistes. Répondant à la question, le président du comité d'organisation a indiqué qu'il s'agit du thème général ainsi que les différentes communications vont permettre de trouver des solutions aux problèmes qui gangrènent globalement le secteur de la distribution.

« On se plaint souvent de la qualité et du non-respect de la réglementation », a-t-il déploré. Pour trouver des solutions à la situation, a fait savoir M. Zoma, une table ronde sera organisée en vue de poser le débat. « Nous avons pensé qu'il fallait briefer les distributeurs sur la réglementation.

Nous avons l'accompagnement de l'Agence nationale de réglementation pharmaceutique qui nous entretiendra sur les règles applicables », a-t-il fait savoir.