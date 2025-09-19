Burkina Faso: Engagement patriotique - Les valeurs citoyennes prêchées aux populations des Tannounyan

La conférence publique régionale dans les Tannounyan sur l'engagement patriotique, la citoyenneté, la culture de la paix et de la cohésion sociale s'est tenue, le mardi 16 septembre 2025, à Banfora. Plusieurs thématiques ont été développées, puis s'en ont suivi les échanges avec le public. La conférence publique régionale dans les Tannounyan sur l'engagement patriotique, la citoyenneté, la culture de la paix et de la cohésion sociale a fait salle comble dans la région

des Tannounyan. Les populations, venues majoritairement de Banfora, ont investi la salle polyvalente dans la matinée du mardi 16 septembre 2025, pour la circonstance. Ladite conférence a eu pour invité d'honneur, le ministre d'Etat Ismaël Sombié, et invité spécial, le commandant de la 2e région militaire, lieutenant-colonel Lassané Porgo.

Elle a été présidée par le gouverneur des Tannounyan, Badabouè Florent Bazié. Le discours d'ouverture, des communications suivies d'échanges avec les différentes couches représentées ont rythmé la conférence du jour. Ce sont trois thématiques en lien avec le sujet de la conférence qui ont été déroulées. « Civisme et citoyenneté », « Patriotisme et participation citoyenne » et « Culture de la paix et de la cohésion sociale » sont les thèmes qui ont été développés par des techniciens du ministère en charge de la justice.

La parole a été donnée aux représentants des différentes couches telles que l'administration publique, les Forces de défense et de sécurité (FDS), les coutumiers, les religieux, les dozos, les étudiants, les femmes et la veille citoyenne pour n'en citer que ceux-ci. A tour de rôle, ils ont réitéré leur soutien à l'initiative des conférences, leurs prières et leurs engagements aux côtés des gouvernants pour une révolution réussie au pays des Hommes intègres. Denis Daboné, directeur de l'éducation au civisme et à la citoyenneté au ministère en charge de la justice, est l'un des trois communicateurs.

Transmettre ces valeurs reçues

Il s'est réjoui du retour des participants à la conférence. M. Daboné a confié que des engagements ont été pris par les participants pour un changement de comportement et pour accompagner les autorités du pays pour parvenir à un pays souverain. Le gouverneur Bazié a salué la grande mobilisation du jour. « Votre présence à cette cérémonie traduit tout l'intérêt que vous portez à la question de l'éducation aux valeurs du patriotisme, du civisme et de la paix », a affirmé le gouverneur. Il a également remercié l'ensemble des acteurs et des représentants des différentes couches sociales pour leur accompagnement constant des efforts du gouvernement.

Au terme de la conférence, Badabouè Florent Bazié a demandé à chacun de repartir de la salle en tant qu'ambassadeur des valeurs qui lui ont été transmises et de transmettre ces valeurs partout où il sera. « Je ne doute point que le message livré sera porté aux confins de notre région », a laissé entendre le gouverneur. Benjamin Sow est le directeur général de la promotion de la citoyenneté et de la paix au ministère de la Justice et des Droits humains.

Il a fait savoir que ces conférences ont été initiées au regard de l'effritement progressif des valeurs sociales burkinabè. Il s'agit à travers ces conférences prévues dans toutes les 13 régions du pays, à en croire M. Sow, de faire en sorte que la culture du civisme, du patriotisme, de la cohésion sociale et de la paix soit une réalité dans notre pays.

« Les autorités ont trouvé nécessaire de convoquer ces conférences dans les 13 régions pour sensibiliser l'ensemble des citoyens burkinabè sur ces valeurs », a-t-il expliqué.

Et de rappeler que les plus hautes autorités du pays sont en train d'implémenter une vision qui est d'amener les Burkinabè à développer ce pays par eux-mêmes. Pour ce faire, a poursuivi Benjamin Sow, les citoyens burkinabè doivent réellement s'approprier les valeurs de civisme de citoyenneté, de patriotisme et de paix. En rappel la conférence est l'initiative du Bureau national des grands projets à travers la coordination de l'Initiative présidentielle pour le Développement communautaire, en collaboration avec le ministère de la Justice et des Droits humains.