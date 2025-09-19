Burkina Faso: Initiative présidentielle Faso Mêbo - La communauté Bobo Mandarè apporte plus de 47 tonnes de ciment

19 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Jessica Rabo

La communauté Bobo Mandarè, à travers l'initiative « 1 Mandarè, un sac de ciment », a remis environ 47 tonnes de ciment à l'Initiative présidentielle Faso Mêbo, le samedi 13 septembre 2025, à Bobo-Dioulasso.

Dans le cadre de l'appel du Président du Faso le capitaine Ibrahim Traoré, à contribuer à la construction du pays, la communauté Bobo Mandarè a lancé l'initiative « 1 Mandarè, un sac de ciment » afin de soutenir l'Initiative présidentielle Faso Mêbo. Cette initiative a permis

de collecter près de 50 tonnes de ciment. La contribution a été remise au coordonnateur régional de l'Initiative présidentielle Faso Mêbo, Elvis Kapioko, le samedi 13 septembre 2025. Selon le coordonnateur de l'initiative « 1 Mandarè, un sac de ciment », Siaka Sanou, l'idée est née de l'ampleur de l'initiative Faso Mêbo dans la ville de Bobo-Dioulasso.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Ce don est un geste de tous les Bobo Mandarè résidant au pays et à l'international. Plus de 1000 personnes ont contribué à cette première phase de don », a-t-il indiqué. Quant au 2e vice-président de la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso, Songbénéwendé Nikiéma, il a exprimé sa joie et sa satisfaction au regard de l'engouement suscité pour la cause de la nation.

« C'est une initiative salutaire qui répond à l'appel lancé par les autorités du pays dans le cadre de l'Initiative présidentielle Faso Mêbo en marche à Bobo-Dioulasso depuis longtemps », a-t-il laissé entendre. Le parrain, Seydou Dembélé, a salué l'initiative et a invité tous les Burkinabè à l'union afin de bâtir le pays. Après cette remise de ciment, la communauté Bobo Mandarè promet de renouveler son soutien à Faso Mêbo dans les prochains mois.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.