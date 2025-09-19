Sénégal: Bambey/visite du ministre de l'hydraulique et de l'assainissement - Dr Cheikh Tidiane Dieye annonce des mesures durables

Le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement Dr Cheikh Tidiane Dieye était ce jeudi à Bambey .Le ministre annonce des mesures durables pour soulager les populations des inondations. Sur les 16 sites inondables les 13 ont été totalement libérés

Le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement était l'hôte de la la région de Diourbel. Bambey est la première étape de cette tournée. Dr Cheikh Tidiane Dieye explique "je suis à Bambey première étape de la tournée dans la région de Diourbel. Il y a 48 heures ,j'ai le plan d'action d'urgence c'est la régional pour Diourbel où on a connu le plus de problèmes d'inondations y compris ici à Bambey .Nous avons élaboré ce plan d'action d'urgence validé qui consiste à une mobilisation massive de moyens de mutualisation et de redéploiement de moyens et d'équipements qui ont servi ailleurs pour traiter dans les meilleurs délais les quartiers en difficulté afin de libérer rapidement les eaux et soulager nos concitoyens. Je voudrais saisi l'occasion au nom du Président de la République et du Premier ministre apporter mon soutien et ma solidarité à la communauté.

Et il poursuit nous connaissons les problèmes et nous avons réalisé des cartographie des zones inondables. Nous savons les zones et les circuits d'écoulement des eaux. Nous avons déjà des solutions qui seront réalisées progressivement à partir de l'année prochaine. Ce sont des solutions durables à partir de 2026. Ces solutions vont être basées sur la nature en utilisant les voies d'écoulement naturelles des eaux pour ne plus les stocker à l'intérieur des villes. C'est le bassin du quartier de Leona qui a reçu un trop-plein d'eau du fait des fortes quantités de pluies et qui a débordé pour inonder les maisons. Si nous creusons et nous ouvrons des voies d'écoulement vers la vallée de Polto près de Bambey .cela correspond à notre nouvelle vision.

Les eaux pluviales ne doivent plus rester dans les ville et les inonder les maisons. On doit les évacuer par des canalisations gravitaires pour les sortir des villes et utilisaient les vallées naturelles qui existaient déjà et qui sont des cuvettes ou des anciennes rivières qu'on va reprofaner, surcreuser et stocker d'eau qui permettront à nos concitoyens de faire de l'agriculture et de faire la pêche. Ces lacs dans certaines zones peuvent être empoisonnées Ce sont les grandes initiatives et les grands projets que nous allons réaliser pour Bambey. Après cette étape, le ministre s'est rendu au marché Ndoumbe Diop victime des inondations