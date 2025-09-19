Sénégal: Ziguinchor secouée par une tempête d'importants dégâts matériels ...

A Ziguinchor, une violente tempête a frappé la ville mercredi soir, causant d'importants dégâts. Des toitures se sont envolées, des arbres ont été déracinés, et plusieurs habitations ont été endommagées

Hier, la ville de Ziguinchor a été balayée par de violents vents accompagnés de fortes pluies, causant d'importants dégâts matériels. Plusieurs habitations ont vu leur toiture arrachée, des arbres sont tombés, obstruant routes et ruelles. La Maison de la Paix, située dans le quartier Korentas, a été particulièrement touchée : sa toiture a été entièrement emportée par les vents. Le coordonnateur de la dynamique de paix Henry Ndecky explique « C'est ce matin que nous avons constaté l'ampleur des dégâts. La toiture a été enlevée sous l'effet des vents violents.

En ce moment nous sommes en train d'évaluer ces dégâts. Heureusement personne n'est blessé mais j'avoue que c'est difficile en ce moment. » Lâche M. Ndecky. Des poteaux électriques sont également tombés perturbant la distribution de l'électricité dans certains quartiers de la ville. Plusieurs personnes ont été légèrement blessées, mais aucune perte humaine n'a été enregistrée lors de la tempête hier à Ziguinchor. Des arbres déracinés comme c'est le cas a hauteur du stade Pedro Gomis où la circulation a été perturbée. En revanche, la veille, un drame s'est produit : un garçon de 7 ans a été emporté par les eaux de pluie dans un canal, selon des témoins.

Son corps n'avait pas encore n'a été retrouvé que quelques heures plus tard par les sapeurs pompiers. Les habitants, choqués, pointent du doigt le manque d'entretien des canalisations et l'absence de mesures préventives en période de pluie. Les autorités locales ont promis d'intervenir rapidement pour sécuriser les zones à risque et venir en aide aux sinistrés. La population reste sous le choc, et appelle les autorités à renforcer les dispositifs de prévention face aux intempéries de plus en plus récurrents

