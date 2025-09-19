Sénégal: Assemblée nationale - Vers une fiscalité ciblée pour les produits dangereux pour la santé

19 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Lors de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, plusieurs députés ont exprimé leur volonté de renforcer la fiscalité sur des produits jugés dangereux pour la santé. Les crèmes de dépigmentation, les bouillons culinaires et les boissons trop sucrées sont les principales cibles de cette orientation fiscale.

L'objectif, soulignent-ils, est de mobiliser des ressources supplémentaires pour l'État et dissuader la consommation d'articles qui posent des problèmes de santé publique. Ces produits, largement répandus dans les foyers sénégalais, sont considérés comme des facteurs aggravants de pathologies chroniques et de dépenses médicales élevées pour les ménages. Les produits de dépigmentation figurent en première ligne. Ils sont utilisés par une frange importante de la population. En alourdissant leur taxation, les députés espèrent freiner la commercialisation et réduire la demande.

Les bouillons culinaires, consommés quotidiennement, sont également visés. Leur forte teneur en sel et en additifs est associée à des risques accrus d'hypertension et de maladies cardiovasculaires. Les élus souhaitent, à travers une surtaxe, encourager une alimentation plus équilibrée, tout en posant la question de l'impact sur le panier de la ménagère.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.