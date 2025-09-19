Sénégal: Assemblée nationale - Vers une fiscalité ciblée pour les produits dangereux pour la santé

Lors de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, plusieurs députés ont exprimé leur volonté de renforcer la fiscalité sur des produits jugés dangereux pour la santé. Les crèmes de dépigmentation, les bouillons culinaires et les boissons trop sucrées sont les principales cibles de cette orientation fiscale.

L'objectif, soulignent-ils, est de mobiliser des ressources supplémentaires pour l'État et dissuader la consommation d'articles qui posent des problèmes de santé publique. Ces produits, largement répandus dans les foyers sénégalais, sont considérés comme des facteurs aggravants de pathologies chroniques et de dépenses médicales élevées pour les ménages. Les produits de dépigmentation figurent en première ligne. Ils sont utilisés par une frange importante de la population. En alourdissant leur taxation, les députés espèrent freiner la commercialisation et réduire la demande.

Les bouillons culinaires, consommés quotidiennement, sont également visés. Leur forte teneur en sel et en additifs est associée à des risques accrus d'hypertension et de maladies cardiovasculaires. Les élus souhaitent, à travers une surtaxe, encourager une alimentation plus équilibrée, tout en posant la question de l'impact sur le panier de la ménagère.