Sénégal: Lutte contre les inondations - Le Plan régional d'urgence de Diourbel approuvé

En tournée dans la région de Diourbel, le ministre Cheikh Tidiane Dièye a fait l'état des lieux sur les inondations dans les villes de Diourbel et Bambey. Il a prouvé à cette occasion le Plan d'urgence de lutte contre les inondations, lancé en début de semaine.

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Diéye, a approuvé le Plan régional d'urgence de lutte contre les inondations mise en place par le Comité régional de prévention et de gestion des inondations. Il l'a fait savoir hier, à l'occasion d'une visite qu'il a effectuée au marché Ndoumbé Diop et au bassin de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) de Diourbel.

Selon le ministre, l'exécution de ce programme permettra à l'État d'évacuer les eaux de pluie qui stagnent au marché Ndoumbé Diop et dans certains domiciles des grands quartiers de la commune, notamment à Médinatoul, Thierno Kandji, Cheikh Ibra Fall et Cheikh Anta Mbacké. Cheikh Tidiane Dieye a également salué les travaux de pompage des eaux par des sapeurs-pompiers et des agents de l'Onas qui ont permis aux commerçants de reprendre leurs activités après la libération de l'avenue Serigne Cheikh Mbacké. L'étape de Diourbel a été précédée par celle de Bambey où le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a fait des promesses aux populations.

Il a informé que les travaux vont concrètement démarrer sous peu. « Nous allons les commencer dès 2026. Et pour l'essentiel, ces solutions seront basées sur la nature, en utilisant des voies d'écoulement naturel des eaux pour ne plus les stocker à l'intérieur des villes. Nous privilégions le drainage par des canalisations gravitaires pour sortir les eaux pluviales des villes et utiliser les vallées naturelles qui existaient et que nous allons creuser pour le stockage des eaux », a-t-il dit. Cheikh Tidiane Dièye a relevé les difficultés liées à l'étroitesse des bassins de rétention situées à Diourbel et Bambey. « Nous avons constaté que les bassins ont reçu un trop-plein d'eau du fait des grandes quantités de pluie et sont débordés. Ce qui a créé des inondations dans les maisons », a-t-il ajouté.

M. Diéye a souligné que « l'État du Sénégal envisage le stockage de grandes quantités d'eau pour permettre aux populations de Diourbel et Bambey de faire de l'agriculture et de la pisciculture à l'avenir ». Après Diourbel, le ministre Cheikh Tidiane Dièye et ses directeurs généraux ont rallié les villes de Mbacké et Touba pour faire l'état des lieux des inondations de l'hivernage de 2025.