Sénégal: Assemblée générale de l'ONU - Le président Bassirou Diomaye Faye attendu à New York, ce week-end

19 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, participera, du 21 au 26 septembre 2025, à la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Ce déplacement marque sa deuxième présence à ce sommet multilatéral d'envergure, dont le débat général, prévu le mardi 23 septembre, constituera le point d'orgue.

À New York, le Chef de l'État mettra en avant plusieurs priorités : la lutte contre la pauvreté, la réforme de la gouvernance mondiale et la défense des droits du peuple palestinien. Le Sénégal, en sa qualité de président du Comité onusien pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, suivra avec attention l'initiative de la France et de plusieurs pays occidentaux visant à reconnaître l'État palestinien, une démarche reportée après l'escalade entre Israël et l'Iran.

En marge des travaux, Bassirou Diomaye Faye aura également des rencontres bilatérales avec des dirigeants étrangers, des patrons de multinationales et des responsables d'organismes internationaux.

