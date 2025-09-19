Sénégal: Koumpentoum - Le conseil départemental apporte son soutien aux sinistrés et indigents

18 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Boubacar Agna CAMARA (Correspondant)

Dans un élan de solidarité, le Conseil départemental a procédé, ce jeudi 18 septembre, à la remise de kits alimentaires à 70 sinistrés et à l'octroi d'une enveloppe de 3 millions de FCFA à 9 personnes indigentes. Le budget est évalué à 6 millions de FCFA. « Avec un budget de 6 millions de FCFA, nous avons remis des denrées alimentaires à 70 victimes des intempéries et distribué 3 millions de FCFA aux personnes indigentes », indique le président du conseil départemental, Omar Sy.

Les sinistrés ont reçu des kits alimentaires composés de denrées de première nécessité : un sac de riz de 50 kilogrammes (kg), une bouteille d'huile de 5 litres et 5 paquets de sucre. Ce don est destiné, selon le président, à soulager les souffrances suite aux intempéries qui ont touché plusieurs villages dans le département.

Par ailleurs, dans le cadre de sa politique sociale, le conseil a également octroyé une enveloppe financière de 3 millions de FCFA à 9 personnes indigentes, identifiées comme étant dans une situation de grande précarité ou de maladie. La famille de l'une des bénéficiaires a reçu la somme d'1 million de FCFA, précise M. Sy. Cette aide vise à leur permettre de couvrir certaines urgences sanitaires ou besoins vitaux.

Lors de cette cérémonie de remise, les autorités locales ont souligné l'importance de ce qu'elles qualifient de « réponse concrète à la détresse sociale ».

Pour le secrétaire général de l'institution, Tidiane Tine, « c'est un devoir pour nous de venir en aide à nos concitoyens en détresse. C'est tout à fait normal et nous le ferons autant que possible », déclare-t-il.

Les bénéficiaires, visiblement satisfaits, ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit de l'institution pour ce geste qui vient à son heure.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des missions sociales de cette dernière, qui entend poursuivre ses efforts pour répondre aux besoins urgents des populations.

Lire l'article original sur Le Soleil.

