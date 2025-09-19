Sénégal: Koumpentoum - Le conseil départemental apporte son soutien aux sinistrés et indigents

Dans un élan de solidarité, le Conseil départemental a procédé, ce jeudi 18 septembre, à la remise de kits alimentaires à 70 sinistrés et à l'octroi d'une enveloppe de 3 millions de FCFA à 9 personnes indigentes. Le budget est évalué à 6 millions de FCFA. « Avec un budget de 6 millions de FCFA, nous avons remis des denrées alimentaires à 70 victimes des intempéries et distribué 3 millions de FCFA aux personnes indigentes », indique le président du conseil départemental, Omar Sy.

Les sinistrés ont reçu des kits alimentaires composés de denrées de première nécessité : un sac de riz de 50 kilogrammes (kg), une bouteille d'huile de 5 litres et 5 paquets de sucre. Ce don est destiné, selon le président, à soulager les souffrances suite aux intempéries qui ont touché plusieurs villages dans le département.

Par ailleurs, dans le cadre de sa politique sociale, le conseil a également octroyé une enveloppe financière de 3 millions de FCFA à 9 personnes indigentes, identifiées comme étant dans une situation de grande précarité ou de maladie. La famille de l'une des bénéficiaires a reçu la somme d'1 million de FCFA, précise M. Sy. Cette aide vise à leur permettre de couvrir certaines urgences sanitaires ou besoins vitaux.

Lors de cette cérémonie de remise, les autorités locales ont souligné l'importance de ce qu'elles qualifient de « réponse concrète à la détresse sociale ».

Pour le secrétaire général de l'institution, Tidiane Tine, « c'est un devoir pour nous de venir en aide à nos concitoyens en détresse. C'est tout à fait normal et nous le ferons autant que possible », déclare-t-il.

Les bénéficiaires, visiblement satisfaits, ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit de l'institution pour ce geste qui vient à son heure.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des missions sociales de cette dernière, qui entend poursuivre ses efforts pour répondre aux besoins urgents des populations.