Sénégal: Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 - Des avancées notables dans la préparation

La ministre des Sports, Khady Diène Gaye, a présidé ce jeudi, au Stade Léopold Sédar Senghor, une importante réunion de suivi consacrée à l'évaluation de l'exécution des décisions issues du Conseil interministériel sur les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Cette rencontre a permis de faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs dans plusieurs domaines stratégiques.

D'abord, il y a le lancement imminent de la mascotte « Dakar en marche », la dotation de la RTS en quatre cars de retransmission ainsi que la signature d'une convention innovante avec le groupe Alibaba.

Il faut aussi noter le renforcement de la coordination entre la Police nationale, les Forces armées et les ASP pour garantir la sûreté des Jeux.

Sur le plan infrastructurel, la piscine olympique est achevée à 57 % et le stade Iba Mar Diop à 50 %. Les livraisons sont prévues respectivement pour décembre 2025 et mars 2026.

En ce qui concerne l'énergie et l'assainissement, le raccordement du centre équestre, l'installation de panneaux solaires et de groupes électrogènes sont prévus, de même que la poursuite des travaux d'assainissement.

Par ailleurs, le Centre national olympique de santé sera opérationnel en juillet 2026, après un test grandeur nature à Dakar Aréna, et 100 000 arbres ont déjà été plantés sur un objectif d'un million.

Enfin, la gratuité des transports est prévue durant les Jeux ainsi que l'optimisation du TER, avec un temps d'attente réduit à dix minutes.

À l'issue de la réunion, la ministre a salué « l'engagement de toutes les parties prenantes - ministères, collectivités territoriales et partenaires - qui travaillent sans relâche pour faire de Dakar 2026 un rendez-vous historique pour la jeunesse mondiale ».