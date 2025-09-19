Sénégal: Mamour Ndiaye alias Kaïré jr, ancien lutteur - Du sable des arènes aux pistes de l'aéroport

Certains lutteurs ont marqué l'histoire par leurs exploits sportifs, avant de se reconvertir après leur retraite. La rubrique « Que sont-ils devenus ? » raconte leur vie d'après-carrière. Aujourd'hui : Mamour Ndiaye, alias Kaïré Jr.

Kaïré Jr, un petit gabarit au grand courage, s'est fait un nom dans les arènes sénégalaises grâce à sa détermination et son talent. Il commence sa carrière à l'écurie Soumbédioune avant de rejoindre l'école de lutte Dalifort (Pikine) dès sa création. Son baptême du feu a lieu lors de l'exercice 2005-2006 contre Mame Birame Sow, petit frère de Papa Sow.

La chute fut litigieuse, mais Mame Birame fut déclaré vainqueur. « Le samedi suivant, je l'ai retrouvé au mbapatt de Wally Daan pour le soulever très haut et l'écraser au sol », se remémore-t-il. Après ce premier revers, il enchaîne les victoires, notamment contre Mbaye Guèye de Thiaroye. Ses plus beaux souvenirs restent ses succès contre Zoss 2, qu'il priva de sa première victoire en carrière, dans un combat de haut niveau à Ziguinchor. Mais c'est sa victoire contre le regretté Sa Ngoundiane qui l'a le plus marqué.

« Il était plus costaud que moi, mais j'ai réussi à l'épingler à mon tableau de chasse », dit-il fièrement. Au total, Kaïré Jr dispute quinze combats pour neuf victoires et six défaites. Il met un terme à sa carrière en raison de blessures à répétition et de difficultés mystiques. « Tout cela a précipité ma retraite sportive », justifie-t-il. En dehors de l'arène, Mamour Ndiaye travaillait comme électricien automobile. Sa rencontre avec l'ancien lutteur Meïssa Diaw, dit Boy Kaïré, change le cours de sa vie. Ce dernier l'héberge et lui permet de travailler dans la société de sécurité qu'il dirige, Kaïré Company. Cette première expérience l'oriente vers le métier d'agent de sécurité. En 2012, alors qu'il s'entraîne dans une salle à Grand Yoff, il côtoie les gardes rapprochés du président Abdoulaye Wade et se lie d'amitié avec eux. Il est alors formé aux techniques de protection rapprochée.

En 2017, il est sélectionné pour les tournées électorales avec feu Mahammed Boun Abdallah Dionne, ancien Premier ministre. Séduit par cette expérience, il décide de se professionnaliser davantage et suit une formation au club de protection de la Gendarmerie nationale de Samba Diery Diallo pour renforcer ses compétences. À partir de 2020, Kaïré Jr intègre le club Global Sécurité avant d'être recruté pour assurer l'escorte de l'équipage d'Air France. Malgré les changements de prestataires, la compagnie exige qu'il soit maintenu. Aujourd'hui, il continue d'évoluer dans le secteur, en poste à 2AS où il est nommé assistant service. « Chaque société qui travaille pour Air France me sollicite pour ses compétences...», se réjouit-il.