Afrique: Football/Classement FIFA - Madagascar gagne sept places

Prévisible, la Grande Île réalise la troisième meilleure progression au classement Fifa grâce à ses six victoires aux éliminatoires du Mondial et au CHAN.

La Fifa a publié hier le nouveau classement mondial couvrant la période du 10 juillet au 18 septembre. Madagascar grimpe de sept rangs, passant de la 115e à la 108e place. C'est la troisième meilleure progression mondiale de cette période et la deuxième en Afrique, derrière la Slovaquie (de la 52e à la 42e, +10) et la Gambie (de la 123e à la 115e, +8).

Madagascar gagne également quatre places au classement africain, passant du 29e au 25e rang. Les Barea ont disputé neuf matchs et enregistré six victoires : deux obtenues par la sélection de Corentin Martins et quatre par l'équipe A' de Romuald Rakotondrabe, en plus d'un match nul et de deux défaites. Dernièrement, Madagascar a battu le Tchad (3-1) et la Centrafrique (2-0) lors des 8e et 7e journées des éliminatoires de la Coupe du monde, respectivement les 8 et 4 septembre.

Les Barea A' ont, quant à eux, signé quatre victoires en août : contre le Soudan (1-0) en demi-finale du Championnat d'Afrique des nations (CHAN), contre le Kenya en quart (1-1, tab 4-3), ainsi qu'en phase de groupes contre le Burkina Faso (2-1) et la République centrafricaine (2-0). La Grande Île avait entamé le CHAN par un nul (0-0) face à la Mauritanie, avant de concéder deux défaites, contre le Maroc en finale (2-3) et la Tanzanie (1-2) en poule.

Système de notation

Pour plus de clarté, « le CHAN est reconnu par la Fifa depuis la 3e édition en 2014 en Afrique du Sud et fait partie des compétitions prises en compte dans l'établissement du classement Fifa ». Le système de notation repose sur plusieurs critères : résultats des matchs officiels (victoires, nuls, défaites), importance de la rencontre (amicale, qualification, compétition majeure), force de l'adversaire et confédération d'appartenance.

Le Maroc gagne une place et reste leader africain, occupant la 11e place mondiale. Les Lions de l'Atlas ont engrangé huit victoires en neuf matchs, dont deux en qualifications au Mondial et six au CHAN. Le Sénégal (18e), l'Égypte (35e) et l'Algérie (38e) conservent respectivement leurs positions de dauphin, troisième et quatrième africains. La Côte d'Ivoire (44e) grignote une place et se retrouve 5e en Afrique, devant le Nigéria (45e), la Tunisie (46e), le Cameroun (52e), l'Afrique du Sud (55e) et le Mali, stable à la 56e place.

Dans la région océan Indien, les Comores conservent leur statut de leader en gagnant deux places, de la 107e à la 105e mondiale, soit la 23e place africaine. La Grande Île les talonne désormais en deuxième position, devant les Maldives (171e), Maurice (179e) et les Seychelles (203e). La prochaine publication du classement est prévue le 23 octobre, après les deux dernières journées des qualifications au Mondial 2026.