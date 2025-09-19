Madagascar: Recyclage - Des déchets génèrent de l'énergie

19 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Madagascar s'apprête à franchir une nouvelle étape dans son développement énergétique. À Antananarivo, une partie des déchets de la capitale sera bientôt transformée en électricité.

Le gouvernement a validé, lors du conseil des ministres du 17 septembre, le lancement d'un projet présidentiel de valorisation énergétique des ordures ménagères. Un appel d'offres restreint sera organisé pour la mise en place d'un incinérateur capable de traiter 800 tonnes de déchets par jour, avec une capacité de production estimée à 13 mégawatts. Le financement de l'opération est déjà inscrit dans le budget de l'État pour l'exercice 2025.

Le chef de l'État, Andry Rajoelina, avait exprimé son soutien à cette initiative dès octobre 2024, lors d'une rencontre au Palais d'Iavoloha avec une délégation de Cambridge Industries Ltd (CIL), entreprise pionnière en Afrique dans le domaine des solutions énergétiques innovantes. À cette occasion, il avait souligné qu'environ 70 % de la population malgache n'a toujours pas accès à l'électricité et que les coûts élevés de l'énergie constituent un lourd fardeau pour les ménages comme pour les industriels.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce type de projet n'est pas inédit sur le continent. L'Éthiopie, le Ghana ou encore la République démocratique du Congo exploitent déjà ce procédé, qui permet non seulement de produire de l'électricité mais aussi de réduire l'impact environnemental lié à l'accumulation des déchets.

Situation critique

À Antananarivo, cette nouvelle source de production viendrait s'ajouter aux projets solaires en cours, destinés à atténuer les délestages récurrents qui affectent la capitale. Plusieurs parcs photovoltaïques doivent être raccordés prochainement au réseau de la Jirama : l'un à Ambatomirahavavy, l'autre à Ampangabe, tandis que d'autres sont en construction à Ivato, Moramanga, Imerintsiatosika et Ilafy.

La situation reste toutefois critique. Selon la compagnie nationale, un déficit de 30 mégawatts a été enregistré le 7 septembre, accentuant la multiplication des coupures d'électricité dans la capitale. Les centrales hydroélectriques et thermiques, principales sources actuelles d'approvisionnement, peinent à suivre la demande. À cela s'ajoute la mauvaise qualité du fioul utilisé, qui affecte encore davantage la production des centrales thermiques.

La Jirama reconnaît que l'année en cours sera particulièrement difficile, notamment durant la saison sèche, mais affiche un certain optimisme. « La situation devrait commencer à s'améliorer dès l'an prochain, surtout vers la fin de l'année 2025, avec l'entrée en service des nouvelles infrastructures énergétiques », assure la compagnie.

Pour rappel, d'autres projets de valorisation de déchets d'Antananarivo ont déjà été annoncé tel que la transformation des déchets organiques en biogaz.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.