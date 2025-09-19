Madagascar: Ambohitrimanjaka - Sept suspects du meurtre d'un lapidaire arrêtés

Un conflit familial serait à l'origine de l'assassinat d'un artisan lapidaire à Ambohitrimanjaka. Trois femmes proches de la victime et quatre hommes ont été arrêtés.

La gendarmerie a interpellé sept personnes soupçonnées d'avoir participé au meurtre d'un artisan lapidaire, tué dans la nuit du 25 au 26 août à Antsahafoy, dans la commune d'Ambohitrimanjaka, à l'ouest d'Antananarivo. Trois femmes proches de la victime et quatre hommes recrutés pour l'attaque figurent parmi les suspects.

Un conflit familial

L'enquête, menée par la brigade de Mahitsy avec l'appui des postes avancés d'Ampanotokana et d'Ambohitrimanjaka, a rapidement écarté la thèse d'un cambriolage ayant mal tourné. Les gendarmes privilégient celle d'un assassinat prémédité sur fond de querelles familiales.

Une parente de la victime, domiciliée à Antsahafoy, aurait commandité l'attaque. Avec la complicité d'une autre femme résidant à Ampanotokana, elle aurait recruté quatre hommes pour exécuter le crime. Une troisième femme aurait assuré un soutien logistique et fourni des amulettes destinées à « protéger » les assaillants.

L'attaque a eu lieu peu après minuit dans la maison récemment construite du lapidaire, sans clôture ni système de sécurité, en bordure de rizières. Les intrus seraient entrés sans effraction, probablement à l'aide d'une clé.

Le couple, surpris dans son sommeil, n'a pas pu réagir. L'épouse a été ligotée avec ses propres vêtements et frappée jusqu'à perdre connaissance. Son mari, quadragénaire, a tenté de résister avant d'être mortellement blessé à la tête, sans doute avec un rondin de bois retrouvé sur une chaise. Transporté d'urgence à l'hôpital, il est décédé à son arrivée.

La maison a été méthodiquement fouillée. Une somme de 1,5 million d'ariary (environ 300 euros) a été emportée, tandis que d'autres objets ont été abandonnés dans la fuite. La scène témoignait d'une extrême violence : lit ensanglanté, plafond endommagé, meubles renversés.

Les quatre hommes exécutants présumés ont été arrêtés à Antanety, dans la commune d'Ampanotokana. Les trois femmes, instigatrice et complices, sont également tombées dans les mailles du filet. L'affaire sera prochainement déférée devant le parquet.

À l'issue de l'opération, la gendarmerie a tenu à rappeler que « le danger peut parfois venir des proches », soulignant le caractère sensible des conflits familiaux pouvant dégénérer en violence extrême.