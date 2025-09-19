Madagascar: Pêche - Des mesures durables pour protéger les crabes

La Grande île renforce la protection de ses crabes de mangrove (Scylla serrata) en adoptant des mesures de pêche durable. Le pays a mis en place un quota d'exportation de 2 500 tonnes, réparti entre vingt-trois sociétés. Cette initiative vise à préserver la ressource et à assurer une exploitation responsable.

« La régulation est essentielle pour maintenir l'équilibre écologique et soutenir les communautés locales », souligne Andry Ralison, coordinateur du projet Crab'OSEC. Selon le Consortium des Exportateurs de Crabes, la production nationale atteint environ 4 500 tonnes par an, avec une capacité d'exportation théorique supérieure à 5 000 tonnes. Cependant, des contraintes diverses limitent la production réelle.

Pour protéger les juvéniles, plus de 1 600 balances à mailles de 65 mm ont été distribuées aux pêcheurs en janvier 2025.

Restitution

« Cette mesure permet aux crabes de moins de 9 cm d'échapper à la capture et de croître jusqu'à une taille optimale », précise un responsable du projet.

Les autorités locales sont activement impliquées. Les 12 et 13 septembre 2025, une restitution a eu lieu dans les villages de Marotia et Ampitsopitsoka, situés dans la Baie de Baly et le delta de Mahavavy, avec la participation du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, ainsi que de chercheurs tels que le Dr Aly Bachiry Adouhouri et Nicolas Jaosedy.

Des ateliers et des prestations culturelles ont permis aux habitants de partager leurs préoccupations. Les participants ont évoqué la diminution des ressources, la fluctuation des prix et les difficultés liées aux réglementations. Le projet propose des mesures d'accompagnement pendant la période de fermeture de la pêche.

Les résultats sont prometteurs. « Nous avons reboisé 1 240 hectares et restauré des zones de pêche, tout en augmentant les revenus des pêcheurs », indique un membre du CoRes. Crab'OSEC montre qu'une approche coordonnée et participative peut à la fois protéger les crabes et soutenir durablement les communautés locales.