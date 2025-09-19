Madagascar: Ambatovy - Des fûts transformés en meubles

À Ambatondrazaka, des fûts usagés trouvent une seconde vie. L'Association Vonjy Aina, créée en 2016, les transforme en meubles et matériaux réutilisables.

« En 2022, nous avons enfin obtenu un protocole d'accord avec Ambatovy pour l'usage des fûts », confie Jean Herison Rahajanirina, président de l'association. « Avant, ces fûts étaient tout simplement enterrés. Aujourd'hui, nous les recyclons pour en faire des objets utiles au quotidien. »

Canapés, briquettes de charbon ou même mobilier pour écoles et barbecues : l'association s'adapte à la demande. « Les principaux acheteurs viennent d'Ambatondrazaka, mais certains viennent d'Antananarivo », précise le président.

L'idée est née lors d'une conférence sur le recyclage avec Ambatovy. « Nous avions déjà envoyé un dossier en 2016, mais le Covid a interrompu le projet », raconte-t-il. L'association prévoit également de fabriquer des autoblocs, mais ce projet reste au stade de prototype.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Chaque semaine, Ambatovy fournit 12 à 15 fûts. Certains fûts sont gratuits, d'autres nécessitent un dédouanement selon la quantité. Les briquettes de charbon connaissent un vrai succès, avec 6 à 8 unités fabriquées par semaine. Les prix vont de 2 500 à 25 000 ariary.

Grâce à ce recyclage, les déchets d'huile sont détournés de l'environnement et deviennent des produits utiles. « Nous donnons une seconde vie aux fûts et cela profite à tous », conclut Jean Herison Rahajanirina.

Cette initiative locale montre qu'avec un peu d'ingéniosité, même des déchets polluants peuvent se transformer en ressources concrètes pour la communauté.