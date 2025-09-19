Madagascar: Délestage et coupures d'eau - Des conseillers municipaux descendent dans la rue

Trois conseillers municipaux, élus sous les couleurs de la coalition Firaisankina, ont organisé hier une marche de protestation dans le quartier d'Anosy pour dénoncer les coupures récurrentes d'électricité et d'eau à Antananarivo et ses environs.

Clémence Raharinirina, Faniry Alban Rakotoarisoa et Lily Rafaralahy ont parcouru les rues en portant des bidons d'eau et des lampes solaires, symboles des difficultés quotidiennes auxquelles font face les habitants. Leur destination : le Palais du Sénat à Anosikely, où ils souhaitaient rencontrer des sénateurs pour soumettre leurs revendications.

Les élus ont insisté sur la nécessité de solutions rapides et concrètes, rappelant que ces interruptions de services publics perturbent gravement le quotidien des citoyens et affectent le fonctionnement des commerces et des administrations. Malgré leur démarche, leur demande de rencontre est restée sans réponse.

Les trois conseillers municipaux ont averti qu'ils attendent des mesures effectives dans un délai d'une semaine. À défaut, ils envisagent d'étendre leur mobilisation le 25 septembre à Ambohijatovo, cette fois en associant les habitants directement concernés par le délestage et les coupures d'eau.

Cette manifestation intervient au lendemain de celle organisée par des députés élus sous les couleurs du parti Fivoi à Imerintsiatosika. Ces derniers ont également soulevé le problème énergétique dans leur revendication.