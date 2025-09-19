Afrique: Coupe d'Afrique de Boulangerie - Madagascar renonce à sa participation

Prévue pour participer à la 6e Coupe d'Afrique de la Boulangerie à Marrakech du 19 au 23 septembre, l'équipe malgache a dû déclarer forfait. En cause : l'indisponibilité d'un membre pour des raisons familiales. Désormais, tous les regards se tournent vers le Mondial du Pain, prévu en octobre en France.

Un coup d'arrêt de dernière minute. Alors que Madagascar devait prendre part pour la première fois à la Coupe d'Afrique de la Boulangerie, le coach Toky Andriatsohaina, formateur à Havila School, a confirmé hier le retrait de son équipe. « Nous sommes quatre personnes dans l'équipe. L'un de nous a un enfant malade et n'a pas pu s'entraîner suffisamment. Comme la compétition exige quatre participants effectifs, il nous est impossible de nous présenter à Marrakech », explique le chef.

Malgré cette déception, la délégation malgache garde la tête haute et choisit de se concentrer sur une échéance encore plus importante : le Mondial du Pain, qui se tiendra en France du 19 au 22 octobre. L'équipe, toujours issue de Havila School et coachée par Toky Andriatsohaina, prévoit un départ en début de mois pour un stage préparatoire en Hexagone.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur le plan logistique, le défi reste de taille. Si les démarches pour les visas sont en cours, la charge financière repose essentiellement sur l'équipe elle-même. « Nous finançons nos besoins, notamment l'achat des produits d'entraînement en France, pour nous rapprocher des conditions réelles du concours », précise Richard Andrianavalomahefa, responsable administratif de Havila School.

Il lance également un appel à la solidarité : « Nous sollicitons tous les soutiens, en particulier financiers, que ce soit de l'État ou d'autres partenaires. Nous représentons Madagascar et nous voulons l'honorer. Ensemble, nous pouvons aller loin. »