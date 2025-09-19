Afrique: Pétanque/Mondiaux de Rome - Madagascar quasi en roue libre

C'est parti pour quatre jours de compétition marathon. Les boulistes malgaches ont assuré, ou presque, les deux premiers tours de qualification de la première journée aux championnats du monde des épreuves individuelles et doublettes. Les parties se jouaient en système suisse, c'est-à-dire sur une durée d'une heure et une mène de plus.

Nirinaniaina Lalatiana Saholy, alias « Tita », a réalisé un parcours sans faute en tête-à-tête dames. Elle a battu d'entrée une Tunisienne (11-6) au premier tour avant de s'imposer 13-3 contre une Allemande au deuxième tour. Même succès pour la doublette masculine formée par Faralahy Urbain Ramanantiaray, alias Baloty, et Lova Rakotoarisoa. Le duo malgache a écarté la formation polonaise au premier tour (13-0), puis a disposé à sens unique de la doublette tunisienne au second tour (13-0).

La doublette féminine, composée de Tita et Fana, de son vrai nom Nomenjanahary Fanantenana Ravomanana, a, quant à elle, dominé nettement les Américaines au premier tour (13-0). Baloty a, de son côté, fait une entrée ratée en tête-à-tête en s'inclinant devant un Italien au premier tour (3-13). Les tours qualificatifs se poursuivront ce vendredi, dont au programme les 3e et 4e. Les huitièmes, les quarts et les demi-finales se dérouleront samedi, et les finales toutes catégories dimanche.