Madagascar: Miss et Mister de île de Madagascar 2025 - Soixante-six candidats en lice

Ils sont soixante-six finalistes venus de différentes régions, rassemblés à Antananarivo pour incarner la beauté, l'élégance et l'intelligence de la jeunesse malgache.

L'aventure Miss et Mister Île de Madagascar 2025 prend une nouvelle dimension. Après les sélections organisées dans les vingt-trois régions du pays, seuls les représentants de dix régions - Boeny, Antsiranana, Vakinankaratra, Ihorombe, Atsimo-Andrefana, Amoron'i Mania, Analanjirofo, Vatovavy-Fitovinany, Haute Matsiatra et Diana - ont fait le déplacement jusqu'à Antananarivo. À leurs côtés, la représentante d'Analamanga complète la liste des soixante-six candidats qui s'affronteront pour décrocher la couronne tant convoitée.

Loin de se limiter à l'esthétique, ce concours national se veut une vitrine des talents et du potentiel de la jeunesse malgache. Les critères de sélection ne s'arrêtent pas à la taille, la corpulence ou l'élégance physique : l'intelligence, le caractère et la manière de vivre pèsent tout autant dans la balance. L'objectif est de trouver des lauréats capables de porter haut les couleurs de Madagascar et de représenter dignement la nation sur la scène internationale.

Avant de briller sous les projecteurs, les soixante-six finalistes suivent actuellement une formation exigeante. Défilé, discipline, maintien, prise de parole en public et développement personnel constituent le socle de leur préparation. Cette étape est cruciale : elle façonne non seulement leur assurance sur scène, mais aussi leur capacité à devenir des ambassadeurs de la jeunesse malgache.

Le concours entre désormais dans sa phase décisive. La demi-finale aura lieu le dimanche 21 septembre à 14h00, une étape clé où le public et le jury découvriront le fruit des efforts des candidats. Elle précédera la grande finale, fixée au 5 octobre, moment tant attendu où Miss et Mister Île de Madagascar 2025 seront enfin couronnés.

Au-delà du glamour et de la compétition, cette édition ambitionne de célébrer la jeunesse dans toute sa diversité, de mettre en avant ses valeurs et de renforcer le rayonnement culturel de Madagascar.