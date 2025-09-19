Sénégal: Appel public à l'épargne de 300 milliards FCFA - Un pas de plus vers la souveraineté financière

18 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Salla Gueye

L'État du Sénégal a lancé, ce jeudi matin, un emprunt obligataire par appel public à l'épargne (APE) d'un montant de 300 milliards de FCFA sur le marché financier régional de l'UEMOA. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la Loi de Finances rectificative 2025 et vise à financer les priorités de l'Agenda Sénégal Vision 2050, notamment l'éducation, la santé, l'énergie renouvelable, l'agriculture, le numérique, la logistique et le développement territorial durable.

Les obligations émises sont garanties par l'État du Sénégal, reconnu pour sa solvabilité et sa discipline budgétaire. Elles offrent un produit jugé sûr et attractif, avec une accessibilité fixée à partir de 10 000 FCFA par obligation et des taux d'intérêt allant de 6,40 % à 6,95 % selon la maturité (3, 5, 7 ou 10 ans). La souscription est ouverte du 22 septembre au 10 octobre 2025. Les revenus obligataires sont intégralement défiscalisés pour les souscripteurs résidents.

L'opération est structurée et conduite par Impaxis Securities, en qualité d'arrangeur et chef de file. Acteur reconnu du marché financier régional, Impaxis met en avant son expertise dans la structuration d'opérations d'envergure et sa capacité à mobiliser un large réseau d'investisseurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Concrètement, les fonds mobilisés permettront de financer des projets à fort impact : construction et équipement d'écoles et universités, modernisation des hôpitaux, centrales solaires et éoliennes pour l'autonomie énergétique, irrigation et stockage agricole, incubateurs et infrastructures numériques, routes et plateformes de transport, ainsi qu'électrification rurale, assainissement et aménagements locaux.

Avec cette nouvelle levée, le Sénégal confirme son statut d'émetteur de référence sur le marché régional et réaffirme son engagement pour un financement souverain et responsable du développement.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.