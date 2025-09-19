Afrique: Mondiaux d'athlétisme de Tokyo - Saly Sarr, sixième mondiale, bat son record en finale

18 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Cheikh Gora DIOP

L'athlète sénégalaise Saly Sarr a brillamment terminé sixième de la finale du triple saut féminin lors des Championnats du monde d'athlétisme à Tokyo, au Japon.

La pensionnaire du Centre Africain de Développement de l'Athlétisme (AADC) a réalisé un bond de 14,55 m, améliorant son record personnel qui était de 14,41 m. Cette performance la place désormais parmi les six meilleures mondiales de sa discipline et confirme son statut de grande promesse pour les prochaines échéances internationales.

Avec ce classement, Saly Sarr rejoint le cercle restreint des Sénégalaises ayant brillé sur la scène mondiale du triple saut. Elle devient ainsi la deuxième Sénégalaise à figurer dans le Top 6 mondial, après feue Kéne Ndoye, qui avait été 4e et 6e aux Mondiaux de 2003 et 2005. Kéne Ndoye détient toujours le record national du triple saut féminin avec un bond de 15,02 m, tandis que le record mondial appartient à la Vénézuélienne Yulimar Rojas, avec 15,67 m réalisé lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Cette performance laisse augurer un bel avenir pour Saly Sarr et le triple saut sénégalais, qui continue de porter haut les couleurs du pays sur la scène internationale. Elle relance également l'espoir de voir le Sénégal retrouver le chemin des podiums mondiaux.

En effet, l'athlétisme sénégalais n'a pas retrouvé de médaille mondiale depuis Amy Mbacké Thiam, championne du 400 mètres à Edmonton en 2001 et médaillée de bronze à Paris en 2003. Avec elle, et l'argent d'Amadou Dia Bâ aux JO de Séoul en 1988, le pays attend encore celui ou celle qui prendra le relais.

