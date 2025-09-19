Sénégal: Intégration de l'IA dans l'éducation - Le MEN lance un vaste programme de formation

Le ministère de l'Éducation nationale (MEN) du Sénégal engage une nouvelle étape dans la modernisation du système éducatif.

Dans une note officielle, le ministre Moustapha Mamba Guirassy annonce l'intégration progressive, éthique et inclusive de l'intelligence artificielle (IA) dans les pratiques pédagogiques, dès cette rentrée.

105 000 enseignants en formation

Pour accompagner cette dynamique, un programme national de formation continue destiné à 105 000 enseignants sera lancé dès septembre, en partenariat avec l'Université Cheikh Hamidou Kane via Force-N. Ouvert à tous les enseignants, ce dispositif comprend un module consacré à l'usage éducatif et responsable de l'IA. L'objectif est de renforcer les compétences professionnelles, stimuler l'innovation et assurer une meilleure maîtrise des technologies au service des apprenants.

Le MEN prévoit également la distribution de 5 000 ordinateurs portables aux élèves de 1re et de Terminale S1 et S3. Cette initiative vise à favoriser l'apprentissage des disciplines scientifiques et à préparer une nouvelle génération de citoyens capables de maîtriser les technologies du XXIe siècle.

l'IA ne remplace pas l'enseignant

Conscient des disparités en matière de connexion Internet dans plusieurs établissements, le MEN prévoit des solutions de connectivité diversifiées, hybrides et adaptées aux réalités locales. L'objectif est de garantir une inclusion numérique équitable sur tout le territoire.

Le ministère insiste sur le fait que l'IA ne remplace pas l'enseignant. Elle l'accompagne, enrichit ses outils et permet de mieux différencier les parcours, de répondre aux besoins en temps réel et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour les apprenants. Cette transition doit cependant s'appuyer sur des garanties solides. Une charte nationale d'éthique de l'IA en éducation encadrera les usages, afin d'en faire un levier au service des valeurs républicaines et humanistes de l'école sénégalaise.