Sénégal: Gestion des affaires publiques - Ousmane Sonko appelle les ministres à adopter un « comportement irréprochable »

Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le Premier ministre Ousmane Sonko a appelé les membres du gouvernement à adopter un « comportement irréprochable » dans l'exercice de leurs fonctions, mettant en avant la nécessité de transparence et de rigueur pour garantir une gestion optimale des affaires publiques.

Le chef du gouvernement a rappelé que chaque ministre doit se guider par les principes de transparence absolue et d'intégrité, afin de répondre aux attentes des Sénégalais et aux impératifs de la gestion des ressources publiques. « Le comportement de chaque ministre doit être irréprochable face aux tentations liées à sa fonction », a-t-il souligné, insistant sur l'urgence d'une gestion stricte des crédits, des avantages de fonction, et des moyens matériels mis à disposition des départements ministériels.

Dans cette optique, il a réaffirmé la priorité de la mise en œuvre de l'Agenda national de transformation (Ant) et du Plan de redressement économique et social (Pres), en soulignant l'importance du renforcement des secteurs stratégiques comme l'éducation, la santé, et les poumons économiques du pays.

Le Premier ministre a également évoqué la nécessité de finaliser rapidement le plan de rationalisation des structures publiques pour limiter le gaspillage des ressources et ne maintenir que les entités les plus utiles et efficaces. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie visant à garantir une stricte discipline dans l'utilisation des ressources dans un contexte de rareté.

Concernant la communication, Ousmane Sonko a insisté sur le rôle clé du gouvernement pour informer la population. Il a invité chaque ministre, en collaboration avec le secrétaire d'État chargé des Relations avec les Institutions, à assurer une communication transparente et claire sur les actions menées, afin de renforcer la confiance des citoyens envers les institutions de l'État.

Il a enfin exhorté l'ensemble des membres du gouvernement à faire preuve d'humilité, d'exemplarité et de responsabilité dans l'accomplissement de leurs missions, dans un esprit de rigueur et de service public.