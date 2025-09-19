Ile Maurice: Le Premier ministre - «Son parcours reste une source d'inspiration pour Maurice»

À l'occasion du 125e anniversaire de la naissance de sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR), Père de la nation mauricienne, le ministère des Arts et de la culture, la municipalité de Port-Louis et la Mauritius Post Ltd ont procédé au lancement d'un timbre commémoratif Premier Jour, hier. L'événement, marqué également par l'ouverture d'une exposition retraçant la vie et l'héritage de SSR, s'est déroulé en présence du Premier ministre, Navin Ramgoolam, et d'autres invités.

Dans son discours, Navin Ramgoolam a rappelé l'importance de l'héritage de SSR, qu'il a qualifié «d'architecte de l'Indépendance» et de «visionnaire dont la détermination a façonné l'histoire de Maurice». Il a insisté sur la symbolique de cet hommage: «Aujourd'hui, le lancement du timbre commémoratif et de l'exposition sur la vie et l'héritage du Père de la nation est une célébration des plus appropriées pour marquer ce 125e anniversaire.»

Navin Ramgoolam a évoqué le parcours exceptionnel de son père, né dans la pauvreté à Belle-Rive. «Alors que d'autres enfants fuyaient l'école, lui, il fuyait pour y aller», a-t-il relaté. SSR souffrait d'un handicap, mais fit preuve d'une résilience remarquable dans ses études. Grâce au soutien de son demi-frère et plus tard, de personnalités de l'époque, il put poursuivre ses études de médecine à Londres.

Le chef du gouvernement a aussi rappelé une maxime chère à SSR: «Ne jugez jamais une personne par la couleur de sa peau ou sa communauté. Il n'existe que deux catégories : les bonnes personnes et les mauvaises personnes.» Selon Navin Ramgoolam, ce principe a guidé l'engagement de son père pour l'éducation universelle et la justice sociale. Il a souligné que l'action de SSR, notamment la création de l'université de Maurice en 1965, a permis à des milliers de Mauriciens de progresser.

SSR, a rappelé Navin Ramgoolam, a toujours encouragé l'ouverture de Maurice vers le monde. Avant même l'Indépendance, il plaidait pour que le pays rejoigne l'Organisation de l'unité africaine, où Maurice fut invité comme observateur. Son approche diplomatique visait à renforcer les liens internationaux tout en consolidant l'identité mauricienne.

Au-delà du dirigeant politique, Navin Ramgoolam a insisté sur l'humanisme de son père, et ses valeurs de patriotisme, de solidarité et de service. «À travers ce timbre et cette exposition, nous devons renouveler notre engagement à bâtir une île fidèle à la vision de SSR : l'unité dans la diversité et l'égalité des chances pour tous», a-t-il conclu.