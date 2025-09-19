Ile Maurice: Navin Ramgoolam salue «un travail exemplaire»

À l'occasion du 125e anniversaire de naissance de sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR), La Sentinelle Ltée a présenté, hier, le 18 septembre, un ouvrage commémoratif consacré au Père de la Nation. Le lancement, marqué par la présence du Premier ministre, Navin Ramgoolam, des ministres et d'autres invités, a permis de revisiter l'héritage de l'homme qui a façonné l'Indépendance et jeté les bases de la démocratie mauricienne.

Navin Ramgoolam a tenu à saluer l'initiative de La Sentinelle, insistant sur la valeur historique et pédagogique de cet ouvrage. «C'est un livre qui est très bien écrit et beaucoup de Mauriciens ne connaissent pas ces histoires. SSR n'a jamais fait la différence entre la couleur de la peau et la religion. Je remercie le groupe La Sentinelle pour ce travail remarquable. Moi-même, je ne m'attendais pas à ce que ce livre contienne autant de détails et de récits», a déclaré le Premier ministre.

Le PM a d'abord été accueilli par le CEO de La Sentinelle, Areff Salauroo auquel se sont ensuite joints Philippe Forget, chairman, et Nad Sivaramen.

Le livre, intitulé Le médecin qui rêva Maurice, se présente comme un beau livre richement illustré. Il propose un parcours visuel et narratif retraçant la carrière politique et la vie privée de SSR : des campagnes électorales à ses échanges avec des leaders mondiaux comme le général de Gaulle, mais aussi des instants plus intimes, tels que ses moments de détente avec ses proches, ses rencontres avec des travailleurs ou encore son attachement à la terre.

Navin Ramgoolam a souligné combien cet aspect personnel était essentiel pour comprendre le véritable visage de son père : un homme profondément humain, parfois fatigué, mais animé d'une conviction inébranlable que son destin et celui du pays étaient liés.

Une des pépites de ce livre : SSR et sa belle-fille Veena, écouteurs autour du cou (l'époque des walkmans, avant les smartphones !).

Nad Sivaramen, directeur des publications de La Sentinelle, a rappelé la portée historique et symbolique de l'ouvrage. Selon lui, la couverture du livre en dit déjà long : on y voit SSR, en décembre 1976, plongé dans la lecture de l'express alors que son règne vacillait face à la percée du MMM. «Ce moment suspendu illustre l'art du compromis à la mauricienne», a-t-il expliqué, soulignant que le livre met en lumière un SSR à la fois public et intime, stratège politique mais aussi père de famille attentif et homme profondément humain.