Ile Maurice: Navin Ramgoolam renonce à New York, priorité au pays

De retour à Maurice après une visite officielle de huit jours en Inde, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, devait initialement s'envoler ce samedi 20 septembre pour New York afin de participer à la 80e Assemblée générale des Nations unies, qui se tient du 9 au 23 septembre 2025 au siège de l'ONU.

Mais, selon nos informations, le chef du gouvernement a finalement décidé de ne pas effectuer ce déplacement. Maurice sera représentée à cette grande messe diplomatique par le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful.

La décision de Navin Ramgoolam s'explique, d'après nos sources, par « d'autres priorités nationales urgentes » auxquelles le Premier ministre souhaite se consacrer.

Il rencontrera d'ailleurs la presse ce samedi 20 septembre, dans la salle du Trône de la New Government House à Port-Louis. À cette occasion, il devrait revenir sur sa récente mission en Inde et sur les retombées attendues de ce déplacement officiel.

Comme chaque année, l'Assemblée générale de l'ONU rassemble les représentants des 193 États membres. Organe décisionnel majeur des Nations unies, elle offre une tribune unique de discussions multilatérales sur les grands enjeux mondiaux, chaque État disposant d'une voix égale.

Par ailleurs, sur le plan national, la situation à la Banque de Maurice (BoM) et l'avenir de Rama Sithanen devraient être abordés aujourd'hui lors du Conseil des ministres.