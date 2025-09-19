Ile Maurice: Fortunes diverses pour Appaya et Moothoocurpen

Le scandale autour de Wendip Appaya et de ses activités financières continue. Alors que sa requête de remise en liberté conditionnelle a été reportée au 30 septembre, les enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC) continuent de scruter ses comptes et son réseau. Hier, un autre rebondissement: Steven Moothoocurpen, impliqué dans l'affaire, est sorti de détention après avoir payé une caution.

Le tribunal de Port-Louis devait examiner la demande de remise en liberté conditionnelle de Wendip Appaya, 43 ans, inculpé de quatre accusations provisoires de blanchiment d'argent pour des délits commis entre janvier 2020 et mars 2025. Mais la séance a été reportée, car l'enquête de la FCC n'est pas encore bouclée. L'Acting Chief Investigator a expliqué que les investigations sont toujours en cours et que la FCC s'oppose à la remise en liberté, invoquant un risque d'ingérence auprès des témoins et de manipulation de preuves.

Les enquêteurs ont passé au peigne fin tous les comptes liés à Wendip Appaya, ainsi que ceux de ses clients et de ses employés. Des documents de sa compagnie, Dynapro Cleaning Services Ltd, ont été saisis pour clarifier certaines transactions suspectes.

La FCC le soupçonne d'avoir gonflé les montants de ses clients, manipulant ainsi les chiffres pour dissimuler des flux d'argent douteux. Cette analyse financière minutieuse fait partie d'un effort plus large pour retracer l'origine des fonds et identifier d'éventuels complices dans le cadre d'un réseau de blanchiment d'argent complexe.

Steven Moothoocurpen, autre acteur impliqué dans le dossier blanchiment d'argent, a, lui, été relâché sous caution hier après son arrestation la veille. L'affaire, qui implique plusieurs personnes, soulève de nombreuses questions sur les connexions financières et la circulation des fonds.