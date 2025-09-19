Ile Maurice: Echecs - La municipalité de Vacoas-Phoenix brille avec un tournoi relevé

Le 14 septembre dernier, la Mauritius Chess Federation (MCF) a frappé un grand coup en organisant le Vacoas-Phoenix Rapid Open dans les locaux municipaux. L'événement a été marqué par la présence d'élus municipaux et de personnalités de haut rang : le président de la République, Dharam Gokhool, Mahendra Gondeea, ministre des Arts et de la Culture, et Mohammad Fawzi Allymun, Jr Minister du Local Government. Dans son allocution, le président a rappelé qu'il avait lui-même été maire de Vacoas-Phoenix en 1991, année où la municipalité avait déjà organisé une compétition d'échecs.

Le tournoi de la MCF (15 minutes par joueur, avec un incrément de 2 secondes, sur 6 rondes) a été relevé et attractif. Avec la participation de sept des dix qualifiés mauriciens pour l'Olympiade de 2026 à Samarkand -- Stefan Lee Luan Mang, Chethanah Andhin, Devarajen Chinasamy, Rayen Sawmynaden, Stéphane Lam Kin Cheung, Manusha Aubeeluck et Hoolan Naipal -- et l'arrivée d'une vingtaine de nouveaux joueurs parmi les 62 participants, découvrant pour la première fois une compétition de la MCF, la compétition s'annonçait relevée. Anya Belle Burbach (d'origine étrangère), vainqueure aux Masters chez les dames le mois dernier, y assistait également.

Le vice-président de la fédération, Patrick Li Ying, également chef-arbitre, s'est félicité du niveau général : «On a eu beaucoup de résultats où de jeunes talents ont tenu tête, voire dépassé, les élites.»

Chethanah Andhin recevant son trophée de Sunjeevsing Dindyal de la municipalité de Vacoas- Phoenix.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour ce qui est des grandes confirmations, on note la performance de Rayen Sawmynaden (1960 ELO), auteur de sa première grande victoire. Régulier depuis ses débuts aux Masters en 2015, il a confirmé ses progrès avec un jeu plus solide : soit il gagne, soit il fait match nul. Salhi Zouhaier, quant à lui, a surpris en rebondissant après une contre-performance aux derniers Masters (10e place), s'adjugeant la 2e place de ce Rapid Open.

Nous ne manquerons pas de mentionner la prestation des féminines. En effet, le tournoi a aussi été marqué par l'éclatante performance de Chethanah Andhin (1726 ELO), invaincue et 3e du classement général. Elle a battu Benitot Ah Kye, premier échiquier de l'Olympiade de Budapest 2024, et tenu tête à Rayen Sawmynaden avec un match nul. Anya Belle Burbach a également brillé. Parmi ses trois victoires, on compte celles contre deux qualifiés pour la prochaine olympiade à savoir Devarajen Chinasamy et Stéphane Lam Kin Cheung.

Rayen Sawmynaden, grand vainqueur du tournoi, auprès de Hurrynarain Bhowany, président de la MCF.

Mais attention, les jeunes ont aussi fait parler d'eux, bousculant souvent la hiérarchie. En U18, Louis Egot, élève du Lycée des Mascareignes, poursuit une saison 2025 exceptionnelle avec déjà trois trophées.

Dimanche dernier, il a notamment arraché un match nul contre Stefan Lee Luan Mang, vice-champion des Masters 2025. En U14, Sahil Reetoo a enchaîné une troisième victoire consécutive dans sa catégorie, tandis que Hrishav Emrit a signé un retour remarqué après une année plus discrète. Même les élites ont souffert : Salhi Zouhaier a été malmené par Sahil Reetoo et Daven Mootin, qui avaient obtenu des positions gagnantes face à lui.

Devarajen Chinasamy a concédé la défaite contre Anya Burbach.

Ce tournoi réussi ouvre la voie à une échéance majeure : le Commonwealth Chess Championship qui se tiendra à Kuala Lumpur du 8 au 17 novembre. La délégation mauricienne, menée par le président de la MCF Hurrynarain Bhowany, comptera notamment Stefan Lee Luan Mang, Stéphane Lam Kin Cheung, Daven Mootin, Sahil Reetoo, Hrishav Emrit, Bhavish Ramtale et Shanaya Reetoo.