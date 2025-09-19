Madagascar: Mahajanga - Le Royaume-Uni soutient le projet de cuisson propre

L'ambassadeur du Royaume-Uni a rencontré le gouverneur de Boeny. Les échanges ont porté sur l'environnement, la déforestation et la promotion de la cuisson propre.

Une grande première dans l'histoire de la diplomatie à Mahajanga. L'ambassadeur du Royaume-Uni à Madagascar a effectué une visite de courtoisie au gouverneur de la région Boeny, mardi dernier, à son bureau au bloc administratif à Ampisikina, lors de son passage à Mahajanga.

Les discussions entre les deux parties ont surtout été axées sur l'environnement et les divers projets entre l'État malgache et le Royaume-Uni.

Le gouverneur, Mokhtar Andriantomanga, a alors profité de cette rencontre pour présenter les principaux objectifs fixés par le Plan régional de développement (PRD) Boeny.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mais il n'a pas manqué de soulever les problèmes environnementaux et la destruction de la forêt à Mahajanga, et surtout dans la région Boeny.

« Deux problèmes majeurs entravent le développement dans la région : la destruction des infrastructures d'irrigation des rizières et la déforestation rapide causée par la production de charbon de bois. La consommation est de 100 kg de bois pour 30 kg de charbon produit, et la consommation annuelle de la ville de Mahajanga s'élève à elle seule à 30 000 tonnes de charbon de bois.

La forêt de Boeny sera détruite d'ici 25 ans si cela continue. Pouvez-vous demander au Premier ministre et au Président de la République de considérer la nécessité de réduire le prix du gaz pour remplacer le charbon de bois dans chaque foyer », a expliqué le gouverneur.

Écologique

L'ambassadeur, Patrick Lynch, a ainsi déclaré et réaffirmé que le Royaume-Uni continue de soutenir le projet de cuisson propre, grâce à l'utilisation de réchauds économes en énergie et de charbon de bois écologique.

« Je rencontrerai le ministère de l'Environnement bientôt et transmettrai votre doléance et réclamation. Le Royaume-Uni continuera de soutenir le projet de cuisson propre. Avec l'Union Européenne, nous investissons également dans d'importantes infrastructures. Ces projets sont très durables et respectueux des droits humains et de l'environnement », a déclaré Patrick Lynch, ambassadeur de l'UK à Madagascar.

La cuisson propre fait référence à l'utilisation de combustibles plus propres et de cuisinières modernes à haut rendement énergétique. Elle permet de lutter contre la pollution de l'air.

Le gouvernement du Royaume-Uni a indiqué en novembre qu'un important programme visait à favoriser l'accès mondial à des modes de cuisson propres qui évitent de brûler du bois ou du charbon.

Il s'agit d'un financement de 74 millions de livres sterling (93,4 millions USD) qui permettra d'étendre l'accès à la cuisson propre à 10 millions de personnes supplémentaires dans des pays d'Afrique subsaharienne, d'Asie du Sud et de la région Indopacifique.

Madagascar figure parmi les pays bénéficiaires de ce vaste projet de cuisson propre.

Dans le monde, environ 2,1 milliards de personnes doivent encore cuisiner avec du bois de chauffage, du charbon de bois et autres combustibles polluants, ce qui nuit à leur santé et endommage les forêts.

Environ 4 milliards de personnes n'ont pas accès à des services de cuisson énergétique modernes. Elles cuisinent à la biomasse traditionnelle ou avec des combustibles polluants, comme c'est le cas à Mahajanga également.