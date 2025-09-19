Madagascar: Ankadinondry Sakay - Quatre morts dans une confrontation contre les gendarmes

Une meute de bandits armés, spécialisée dans le vol de motos, s'est mesurée aux gendarmes. Après avoir perdu l'un de leurs comparses en commettant un forfait, ils ont tendu un guet-apens aux gendarmes où trois autres membres de la bande ont été tués.

Une fusillade a éclaté avant-hier, tard dans la nuit, à Trondrodiso Mahatsinjo, dans la commune d'Ankadinondry Sakay. Trois individus armés ont été abattus par les forces de gendarmerie lors d'un affrontement violent. Sur les lieux, les hommes de la brigade territoriale locale ont découvert un pistolet automatique de fabrication artisanale, un ordinateur présumé volé et divers objets compromettants.

Selon les informations recueillies, la bande préparait une embuscade pour venger leurs comparses tués la veille dans une confrontation avec la même unité territoriale. Deux complices avaient déjà été arrêtés plus tôt, tandis que trois motos dérobées avaient été retrouvées par les enquêteurs.

Les événements ont commencé dans la localité de Vatolahy Hazomay, où trois motos avaient été volées. Alertée, la gendarmerie a aussitôt lancé une poursuite et les deux-roues subtilisés ont été retrouvés cachés sous des hautes herbes. Une fusillade a éclaté lorsque les voleurs sont venus les récupérer pour les transférer à Antanetibe Ambararatabe. En se retrouvant nez à nez avec les gendarmes qui les avaient attendus de pied ferme, les malfaiteurs ont résisté et ouvert le feu.

Dans l'échange de tirs, l'un d'eux a été abattu alors qu'il tentait de fuir au guidon d'une moto France Rider 150 cc. Ses deux complices ont réussi à prendre la fuite avec les autres engins, retrouvés par la suite.

Le lendemain, les survivants ont rameuté leur bande pour tenter de tendre une embuscade aux gendarmes à la hauteur de Trondrodiso Mahatsinjo. Informées de leur présence, les forces de l'ordre, conduites par le commandant de brigade, se sont rendues sur les lieux. Accueillies par une salve nourrie de coups de feu, elles ont riposté dans la nuit noire. Trois assaillants ont été neutralisés, tandis que d'autres se sont enfuis à moto et à pied.

Après la fusillade, les gendarmes ont procédé à une fouille minutieuse des environs. Ils ont alors découvert les trois corps sans vie, ainsi que des pièces à conviction saisies comme preuves. Les individus abattus, inconnus de la population locale, seraient originaires d'autres localités.

Les dépouilles ont été laissées aux villageois pour les funérailles, tandis que les motos récupérées ont été restituées à leurs propriétaires légitimes.