Sénégal: Le CA de la LSFP se réunit samedi pour valider son nouveau bureau

Dakar — Le conseil d'administration (CA) de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) va se réunir le samedi 27 septembre en séance extraordinaire pour procéder à la validation officielle de son nouveau bureau exécutif, a-t-on appris de source officielle.

Le Conseil d'administration de la LSFP va aussi procéder à l'installation des commissions spécialisées, selon un communiqué de l'instance reçu à l'APS.

La même source ajoute va également procéder à l'approbation de la feuille de route stratégique et à la définition des orientations budgétaires et financières.

À l'issue de cette séance constitutive, la LSFP indique qu'elle disposera de l'intégralité de ses organes dirigeants.

La LSFP réaffirme "son engagement quant à la tenue du championnat professionnel 2025-2026 qui aura bien lieu avec les 32 clubs des deux divisions professionnelles (16 en Ligue 1 et 16 en Ligue 2)".

"L'institution mettra tout en oeuvre pour garantir le bon déroulement des compétitions et assurer la continuité du service public du football professionnel", mentionne le texte.

Face à la multiplication d'informations erronées, la Ligue sénégalaise de football professionnel invite "les acteurs médiatiques à la responsabilité déontologique et réaffirme son engagement à ne communiquer que par ses canaux officiels".

Elle a formellement démenti "les fausses informations sur des possibilités de boycott du championnat par des clubs professionnels".

"Dans le cadre de ses prérogatives statutaires et conformément aux engagements de son programme, un état des lieux exhaustif de l'institution est actuellement en cours. Celui-ci porte notamment sur l'ensemble des dossiers contractuels, le PAY PER VIEW et la gouvernance financière et administrative", a renseigné le texte.

"Cet état des lieux, mené dans un strict respect des principes de transparence et de bonne gouvernance, permettra de définir les orientations stratégiques de la nouvelle mandature et d'optimiser le fonctionnement de l'institution", ajoute la même source.

Le président de Tengueth FC, Babacar Ndiaye a été élu au mois de juillet nouveau président de la LSFP pour un mandat de quatre ans.

La passation de service entre le nouveau président élu Babacar Ndiaye et son prédécesseur Djibril Wade s'est officiellement déroulée le samedi 13 septembre 2025.