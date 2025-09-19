Madagascar: Sénatoriales - Vers la participation du Firaisankina aux élections du 11 décembre

Le Firaisankina annonce sa participation au scrutin du 11 décembre. Malgré les critiques sur les fraudes électorales, la plateforme d'opposition se prépare à affronter la majorité présidentielle.

La plateforme d'opposition Firaisankina participera aux élections sénatoriales du 11 décembre prochain. Cette décision a été confirmée par le député d'Ambatondrazaka, Fidèle Razara Pierre, au cours de son talk Show quotidien de mardi dernier. « Firaisankina sera présente à ces sénatoriales. Nous ferons face à la majorité présidentielle, quoi qu'il arrive », a-t-il assuré, mettant ainsi un terme aux spéculations récentes qui planaient sur la position de la plateforme.

Combat démocratique

Depuis plusieurs semaines, les membres de Firaisankina ont multiplié les réunions internes pour définir leur stratégie face à ce scrutin jugé crucial pour la recomposition du paysage politique malgache. Malgré les critiques sur les conditions d'organisation des précédentes élections, souvent qualifiées de « biaisées » par l'opposition, Firaisankina a choisi de ne pas se laisser intimider.

« Les fraudes ont favorisé les candidats de l'administration, mais cela ne nous empêchera pas de continuer le combat démocratique », a réaffirmé Fidèle Razara Pierre. Cependant, la plateforme n'a pas manqué de dénoncer la hausse significative de la caution électorale, qu'elle considère comme un obstacle supplémentaire pour les forces d'opposition.

Redynamisation

Aujourd'hui, Firaisankina se positionne comme la « deuxième force politique » en termes de grands électeurs, juste derrière le mouvement IRMAR (Isika Rehetra Miaraka amin'i Andry Rajoelina), celui du président de la République.

Cette position stratégique est soutenue par un maillage territorial solide, notamment grâce à la présence de nombreux maires et conseillers communaux affiliés à la plateforme. Fidèle Razara Pierre souligne d'ailleurs l'importance de cette organisation sur le terrain, affirmant : « Nous avons des bases solides, nous sommes prêts à en découdre ».

Il a également appelé Siteny Randrianasoloniaiko, co-leader de Firaisankina et vice-président de l'Assemblée nationale, à renforcer la redynamisation des militants pour assurer une large participation à ce scrutin décisif. Alors que d'autres formations politiques, à l'instar du HVM (Hery Vaovao ho an'i Madagasikara), ont opté pour le boycott, Firaisankina a fait le choix de la participation, un pari risqué mais assumé.