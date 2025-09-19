Un crime soigneusement maquillé en cambriolage a bouleversé la localité d'Ambohitrimanjaka, dans la périphérie d'Antananarivo. Le 26 août dernier, un homme a été tué lors d'une attaque à domicile, présentée dans un premier temps comme un vol violent. Mais les investigations de la gendarmerie ont révélé une vérité glaçante : le véritable commanditaire du meurtre n'était autre que son épouse. Dès les premières heures de l'enquête, les éléments de la brigade d'Ambohitrimanjaka ont relevé plusieurs incohérences dans la scène du crime.

Les recoupements d'informations, l'analyse minutieuse des appels téléphoniques et les auditions de témoins ont mis en lumière l'existence d'un complot soigneusement préparé. Contrairement à ce qui avait été présenté, l'affaire ne relève pas d'un simple vol qui aurait mal tourné, mais bien d'un assassinat prémédité.

Une épouse comme cerveau du crime

La veuve, connue sous le nom de Nivo, est rapidement apparue comme le cerveau de l'opération. Selon les enquêteurs, elle aurait orchestré le meurtre de son mari en engageant des hommes de main chargés de l'attaque. Une parente, vivant à Ampanotokana, a servi d'intermédiaire, facilitant la mise en contact avec les exécutants.

Pour mener à bien le crime, les commanditaires auraient même prévu l'usage de « fanafody gasy » (médicaments traditionnels) aux vertus anesthésiantes, afin d'endormir leur victime et d'assurer l'efficacité de l'opération.

Derrière ce drame se cachait un conflit conjugal ancien et profond. Des tensions récurrentes au sein du couple auraient alimenté un climat de haine qui a conduit l'épouse à envisager l'irréparable. Plutôt que de recourir à une séparation ou à des procédures judiciaires, elle aurait choisi la voie la plus radicale : éliminer son mari.

L'opération de gendarmerie a permis d'arrêter sept individus : quatre hommes directement impliqués dans l'attaque et trois femmes, dont l'épouse de la victime, accusée d'avoir planifié, financé et coordonné l'assassinat.

Après leur garde à vue et les interrogatoires, tous seront présentés devant la justice. Ils risquent de lourdes peines pour homicide volontaire, association de malfaiteurs et complicité de meurtre. L'affaire, désormais entre les mains de la justice, sera suivie de près par l'opinion publique.