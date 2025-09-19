Ile Maurice: Le CIDP appelle à la vigilance

Le Centre international de développement pharmaceutique (CIDP) a lancé un appel à la vigilance concernant la consommation de produits cosmétiques vendus sur les réseaux sociaux, mercredi. Alors que ces plateformes numériques sont devenues des canaux incontournables pour l'achat de soins et de produits de beauté, le centre insiste sur l'importance d'un choix éclairé pour garantir la sécurité des consommateurs.

Avec environ 859 000 utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux, Maurice voit une croissance exponentielle des ventes de cosmétiques via ces canaux. Créateurs de contenu et petits revendeurs locaux proposent une large gamme de produits, souvent à des prix attractifs, mais la traçabilité et la qualité restent souvent floues. Si cette évolution offre des opportunités économiques, elle soulève également des préoccupations majeures concernant la sécurité des consommateurs.

Le CIDP rappelle que pour une consommation responsable, plusieurs paramètres doivent être pris en compte. La provenance du produit, sa composition, les tests cliniques effectués, ainsi que sa compatibilité avec différents types de peau sont essentiels.

«L'origine du produit permet d'évaluer sa fabrication et sa traçabilité, ce qui est crucial pour vérifier sa conformité aux normes», explique Madiiha Mandary-Khodabux, responsable du laboratoire et rédactrice scientifique au sein du CIDP. Elle insiste également sur l'importance de connaître la composition : cela permet d'identifier les ingrédients actifs, mais aussi d'éviter ceux qui présentent des risques ou des allergènes.

Le centre insiste aussi sur la nécessité de privilégier les produits ayant subi des tests cliniques. «Un produit testé cliniquement a été évalué pour son efficacité et sa tolérance par des méthodes scientifiques rigoureuses. Cela rassure le consommateur et garantit une certaine sécurité», poursuit Madiiha Mandary-Khodabux. Toutefois, le CIDP reconnaît que certains revendeurs ne fournissent pas toujours ces informations, ce qui peut mettre en danger la santé des utilisateurs, notamment chez les personnes sensibles ou allergiques.

Enfin, le centre recommande vivement aux consommateurs de consulter un professionnel, comme un dermatologue ou un pharmacien, avant d'adopter un nouveau produit. La transparence dans la composition et la traçabilité doit être une priorité pour tous, tant pour protéger la santé que pour encourager une pratique de consommation responsable. «Les vendeurs sérieux, qui proposent des produits sûrs, doivent également en tirer profit en misant sur la confiance et la qualité», conclut Madiiha Mandary-Khodabux.