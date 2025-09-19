Ile Maurice: Oscar Jalon - 17 ans et prodige de kitesurf

Il a porté les couleurs de l'île Maurice en Europe, plus précisément à Tarifa, dans le sud de l'Espagne, et les a fait briller. À seulement 17 ans, Oscar Jalon s'est placé à la quatrième place de la seule compétition jeunesse de ce genre, le TwinTip Freestyle, qui s'est tenue du 1er au 5 septembre, où il était également le seul Mauricien.

«C'était le Championnat du monde de kitesurf freestyle et big air junior pour les enfants de moins de 19 ans», raconte son père, Arthur Jalon. «Il y avait une quarantaine de participants, de tous les pays du monde.» À Tarifa, dans le détroit de Svalbard, un endroit réputé pour ses vents forts et constants, la compétition s'adapte aux conditions : «Quand il n'y a pas trop de vent, on fait du freestyle.

Et quand il y a beaucoup de vent ou soit plus de 30 nœuds, on fait plutôt du big air. Big air, ça veut dire sauter très haut, très longtemps et faire des figures simples. Tandis que pour le freestyle, on saute moins haut, mais on fait des figures très compliquées.» Cette fois, le vent était léger et Oscar a donc concouru en freestyle. La compétition a eu lieu sur cinq jours et à l'issue des épreuves, il a terminé quatrième...

La passion, elle, débute avec Arthur Jalon qui lui pratique le windsurf et comme Oscar est plus léger, il essaie le kitesurf qui le mord par la suite. «Il adore ce sport et comme il était très à l'aise et doué, il a persévéré», confie Arthur Jalon. Oscar n'est pas seulement un compétiteur : il suit les traces de Louka Pitot, ancien champion mauricien et professionnel de freestyle. Ce dernier le conseille lors de ses débuts, partageant son expérience et ses conseils techniques.

Le jeune kitesurfeur s'entraîne principalement à Cap-Malheureux, près du spot d'Anse-La Raie. «Malheureusement, il s'entraîne seul car personne ne fait du freestyle ici», explique son père. Ici, la pratique reste limitée et la saison de vent n'est pas constante. Pour continuer à progresser, Oscar doit s'entraîner dans des régions ventées toute l'année.

L'an prochain, il prévoit de partir à Montpellier où il pourra combiner études et entraînement. «Nous allons essayer de lui trouver une école de sport-étude où il aura du temps pour s'entraîner», précise son père.

Malgré son jeune âge, Oscar gère déjà la double vie étudiant athlète avec succès. «Jusqu'à présent, ça n'a pas été trop difficile pour lui. Il sort de l'école assez tôt, vers 15 heures, et il a le temps de s'entraîner une heure en fin d'après-midi.» Le jeune prodige est déjà soutenu par Naish, mais son père note qu'un appui logistique supplémentaire serait utile : «S'il pouvait avoir des sponsors, par exemple pour plus de bagages quand il prend l'avion parce qu'il transporte toujours trois à quatre voiles et deux planches, ce serait bien.»

Oscar a déjà les yeux tournés vers ses prochains défis : le Championnat de France fin octobre, puis le Championnat du monde l'année prochaine. À 17 ans, il incarne la relève du kitesurf mauricien entre passion, discipline et ambition, prêt à faire flotter les couleurs de l'île sur les eaux internationales.