Madagascar: Huawei ICT Competition - Lancement de la 10e édition, les lauréats malgaches à l'honneur

La 10e édition de la Huawei ICT Competition a été lancée lors d'une cérémonie qui a réuni la ministre de l'Enseignement supérieur et la ministre de la Poste, du Développement numérique et des Télécommunications, aux côtés d'universitaires, d'étudiants et de partenaires du secteur.

La cérémonie s'est tenue hier au Colbert Antaninarenina et a rendu hommage aux équipes malgaches distinguées lors de la finale internationale de l'édition de l'année dernière. Compétition d'envergure mondiale, la Huawei ICT Competition promeut un écosystème de talents TIC et le rapprochement entre industrie et éducation, avec la participation d'universités et de collèges à travers le monde.

A noter que Madagascar y a fait son entrée en 2021 et s'est hissé à la deuxième place de la Finale régionale Afrique 2024-2025, confirmant sa dynamique en décrochant deux années de suite un deuxième prix mondial.

Performants

Pour la 9e édition 2024-2025, le pays a été représenté à la finale internationale, en mai 2025 en Chine, par trois équipes engagées sur les pistes Network, Cloud et Computing. Les lauréats -- étudiants et enseignants -- ont reçu des récompenses de 4 300 RMB (environ 2,7 millions Ar) pour les First Prize et 3 000 RMB (environ 1,9 million Ar) pour les Second Prize. Ces résultats s'appuient sur le réseau des ICT Academy partenaires de Huawei, où enseignants et étudiants ont bénéficié de formations de haut niveau et obtenu des certifications HCIA.

Pour les anciens participants, Madagascar a de plus en plus de chance dans ce cours, grâce à l'évolution impressionnante du savoir-faire des jeunes universitaires de la Grande-île. Bref, la cérémonie d'hier a servi de rampe de lancement à la 10e édition 2025-2026, avec l'ambition d'amplifier la montée en compétences, d'ouvrir davantage de passerelles avec l'industrie et d'accroître l'employabilité des jeunes diplômés dans les métiers du numérique.