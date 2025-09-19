Le projet Taratra continue sa série de conférence-débat sur les opportunités de développement offertes par les projets miniers dans la région Atsimo-Andrefana

Ce projet initié par la Conférence des évêques de l'Église catholique, a organisé dernièrement, dans la ville de Toliara, une énième rencontre sur le secteur minier, une des clés du développement socio-économique de la région Sud en particulier et du pays en général.

Opportunités

Comme dans d'autres localités de la région Atsimo-Andrefana, notamment Benetse (commune rurale d'Ankilimalinky), la commune rurale de Belalanda ou encore Ranobe et Tsiafanoka, cette conférence-débat organisée par le projet Taratra à Toliara a vu la participation de panélistes, issus des directions régionales des Mines, de l'Environnement et des Domaines ainsi que des participants issus des organisations de la société civile, des autorités locales, représentants des éléments des forces de l'ordre, mais aussi et surtout des communautés.

Une occasion pour ces derniers d'échanger sur les opportunités de développement découlant des projets miniers. « Les rumeurs, préjugés et méconnaissance des projets miniers sont légion. C'est pour cette raison que le projet Taratra organise ce genre de rencontre pour informer et sensibiliser la population sur les enjeux et retombées positives de tels projets », a fait savoir Emmanuel Ralahy, coordinateur du projet Taratra.

Produits phares

Une rencontre qui arrive à point nommé en ce moment où la région Atsimo-Andrefana constitue une destination de projets miniers déjà en phase d'extraction ou non. Notamment dans des produits phares comme la labradorite, le graphite, et l'ilménite, les débats ont notamment concerné les droits et obligations de toutes les parties prenantes, des entreprises minières elles-mêmes aux populations, en passant par les collectivités territoriales décentralisées (CTD), ainsi que sur les dispositions légales et réglementaires.

« Les réformes apportées dans le Code minier ont été exposées. Ce texte a fait l'objet d'une révision en 2023, tandis que le décret d'application a été publié en 2024. Il est primordial que tout un chacun connaisse les lois et dispose des bonnes informations avant de s'exprimer sur le sujet ou émettre des critiques, et c'est pour cela que de tels rendez-vous s'avèrent importants », indique Ria Raonison, directeur régional des Mines dans l'Atsimo-Andrefana.

Mananama, un des participants à la conférence-débat a pour sa part déclaré : « Ces séances de partage d'informations nous ont permis de mieux comprendre l'enjeu des projets miniers. Je pense que ce genre d'initiative doit se poursuivre car elle permet d'améliorer la compréhension du sujet minier et la communication entre toutes les parties prenantes ».