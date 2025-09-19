Madagascar Airlines et Corsair renforcent leur partenariat commercial. Les deux compagnies aériennes annoncent l'extension de l'accord code share sur la ligne Tana-Réunion. Effectif depuis le 18 septembre, cet accord donne lieu à 2 vols hebdomadaires entre Antananarivo et Saint-Denis tous les lundis et vendredis.

Cette coopération permet à Madagascar Airlines d'étendre son réseau international, d'augmenter son offre vers La Réunion et surtout d'offrir à ses clients la simplicité d'un billet unique pour voyager entre les provinces malgaches et Saint-Denis.

Parallèlement, les deux compagnies ont signé un accord interline SPA (Special Prorate Agreement) qui offre aux clients de Corsair l'accès au réseau domestique de Madagascar Airlines et certaines routes du réseau de Corsair pour les correspondances via le hub d'Antananarivo.

Les voyageurs des deux compagnies pourront donc effectuer avec un seul billet l'ensemble de leur parcours, avec des correspondances facilitées et un voyage plus confortable. « Ce partenariat renforcé avec Corsair nous permet d'offrir à nos clients davantage de choix et de flexibilité. Il rapproche encore Madagascar de La Réunion et de la France », souligne Thierry de Bailleul, directeur général de Madagascar Airlines.

Avec ces deux initiatives, Madagascar Airlines et Corsair renforcent leur partenariat pour proposer des solutions de voyage plus simples, plus confortables et mieux connectées à leurs clients, tout en permettant à Corsair d'élargir son réseau grâce à l'accès au réseau domestique de la compagnie nationale malgache.