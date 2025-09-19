Madagascar: Vondrozo - Plus de 5 000 filles non-scolarisées

Le district de Vondrozo enregistre encore un nombre élevé de jeunes filles hors du système éducatif. Un forum sur l'autonomisation et l'employabilité des jeunes filles se déroule actuellement sur place avec le soutien de l'UNICEF.

Le district de Vondrozo, dans la région Atsimo Atsinanana, compte actuellement des milliers de filles non scolarisées. C'est dans cette optique qu'un forum sur l'autonomisation et l'employabilité des jeunes filles se tient sur place du 18 au 21 septembre, dont le coup d'envoi a été donné hier.

Ce projet, mis en oeuvre dans 18 communes de Vondrozo, cible 5 154 filles non scolarisées et 1 600 filles scolarisées. Le MEN (Ministère de l'Éducation nationale), en collaboration avec le METFP (Ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle), le MJS (Ministère de la Jeunesse et des Sports), le MEAH (Ministère de l'Eau, de l'Hygiène et de l'Assainissement), le MSANP (Ministère de la Santé publique), le MCC (Ministère de la Communication et de la Culture) et le MPS (Ministère de la Population et des Solidarités), avec l'appui de l'UNICEF, réunit à cette occasion 200 adolescentes âgées de 15 à 17 ans : 100 scolarisées dans les CEG et 100 hors du système éducatif.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Thématiques. Chaque groupe participe à une séance d'une journée et demie organisée autour de quatre axes thématiques complémentaires permettant de renforcer à la fois la confiance en soi, les compétences de vie, l'ouverture aux filières scientifiques et la capacité d'agir.

«À travers ce forum, les filles et les adolescentes seront dotées de moyens de compétences pour qu'elles puissent être plus autonomes. Nous les accompagnons pour qu'elles puissent avoir des ambitions et que leurs ambitions puissent être concrétisées», selon Giuliana Serra, Gender Programme

Manager UNICEF Madagascar. Elle a fait savoir dans la foulée que les filles subissent encore différentes formes de complexité comme le mariage précoce, la grossesse précoce, l'analphabétisme, une surcharge importante de tâches domestiques ...Ce forum se veut un espace stratégique de mobilisation et de renforcement des capacités des adolescentes en mettant l'accent sur le développement des compétences de vie, l'accès à l'information et au mentorat, ainsi que sur l'orientation professionnelle adaptée aux réalités locales.